CG Court News: रायपुर कोर्ट का बड़ा फैसला- वकीलों से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी नहीं बचेंगे कार्रवाई से…

CG Court News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में अधिवक्ताओँ के साथ तेलीबांधा थाने के भीतर मारपीट करने वाले सहायक उपनिरीक्षक संतोष यादव और उपनिरीक्षक चित्रलेखा साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया। साथ ही उक्त कृत्य को गंभीर मानते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।