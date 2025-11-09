CG Court News: रायपुर कोर्ट का बड़ा फैसला- वकीलों से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी नहीं बचेंगे कार्रवाई से…

वकीलों से बदसलूकी पर कोर्ट सख्त! थाने में अधिवक्ताओं से मारपीट, कोर्ट ने दो पुलिसकर्मियों पर FIR के दिए आदेश(photo-patrika)
CG Court News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में अधिवक्ताओँ के साथ तेलीबांधा थाने के भीतर मारपीट करने वाले सहायक उपनिरीक्षक संतोष यादव और उपनिरीक्षक चित्रलेखा साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया। साथ ही उक्त कृत्य को गंभीर मानते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
बता दें कि 7 अप्रैल 2025 को तेलीबांधा थाना में अधिवक्ता हिमांशु ठाकुर और अजय साहू के साथ गाली-गलौच और मारपीट की गई। घटना के बाद मेडिकल जांच कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को थाना तेलीबांधा से हटाकर रक्षित केन्द्र रायपुर स्थानांतरित कर सीसीटीवी फुटेज मांगे गए।
साथ ही दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट में याचिका लगाई गई। जहां मुय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कराने को कहा।
