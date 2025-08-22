तोमर बंधुओं की संपत्तियों की कुर्की पर फैसला एक दिन बढ़ा, अब आज होगी सुनवाई

Raipur News: तोमर बंधुओं की संपत्तियों को कुर्क करने पर गुरुवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन, इसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब इसकी सुनवाई 22 अगस्त को होगी। न्यायालय के फैसले के बाद जिला प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करेगा।
सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य गंभीर अपराधों में फरार चल रहे वीरेन्द्र सिंह तोमर और रोहित तोमर की संपत्तियों को कुर्क किया जाना है। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संपत्तियों की पहचान करने के बाद रायपुर कलेक्टर के पास चार संपत्ति कुर्क करने प्रतिवेदन भेजा गया है।
तहसीलदार प्रवीण परमार के अनुसार, वीरेंद्र और इसके अलावा राजधानी के आसपास स्थित उनकी तीन और जमीनें भी कुर्क की जाएंगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद गुरुवार को तय होगा कि तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी।