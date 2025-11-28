छत्तीसगढ़ में दिखेगा दितवाह का असर! इन जगहों पर रहेगी कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री गिरा तापमान…

उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। इससे ठंड की फिर से वापसी होगी। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अंबिकापुर में पारा फिर 6 डिग्री पर लुढ़क गया है। यह सामान्य से 4.9 डिग्री कम है। यहां शीतलहर की स्थिति है। अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। राजधानी में रात का तापमान 16.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा है। पिछले सप्ताहभर से प्रदेश में ठंड कम हुई है, लेकिन अब यह फिर से बढ़ने वाली है।