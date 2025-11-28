Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में दिखेगा दितवाह का असर! इन जगहों पर रहेगी कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री गिरा तापमान…

Cyclone Ditwah in CG: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात दितवाह के असर से प्रदेश का मौसम फिर बदलने वाला है। अगले 24 घंटे में राजधानी समेत अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिरेगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 28, 2025

छत्तीसगढ़ में दिखेगा दितवाह का असर! इन जगहों पर रहेगी कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री गिरा तापमान...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में दिखेगा दितवाह का असर! इन जगहों पर रहेगी कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री गिरा तापमान...(photo-patrika)

Cyclone Ditwah: बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ चक्रवात ‘दितवाह (Ditwah)’ तेजी से ताकत पकड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात दितवाह के असर से प्रदेश का मौसम फिर बदलने वाला है। अगले 24 घंटे में राजधानी समेत अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिरेगा।

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र ने गहरे अवदाब का रूप ले लिया है और अगले 24 से 36 घंटे में इसके चक्रवात में बदलकर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है।

Cyclone Ditwah: 24 घंटे में गिरेगा 2 डिग्री तक पारा

उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। इससे ठंड की फिर से वापसी होगी। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अंबिकापुर में पारा फिर 6 डिग्री पर लुढ़क गया है। यह सामान्य से 4.9 डिग्री कम है। यहां शीतलहर की स्थिति है। अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। राजधानी में रात का तापमान 16.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा है। पिछले सप्ताहभर से प्रदेश में ठंड कम हुई है, लेकिन अब यह फिर से बढ़ने वाली है।

पहाड़ी इलाकों में सुबह घना कोहरा छा रहा है। इससे सुबह देर तक वाहनों को हेडलाइट जलाकर गुजरना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर भारत से ठंडी हवा काफी मात्रा में आ रही है। इससे ठंड बढ़ने वाली है। राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बाकी जिलों में भी तापमान में गिरावट आएगी। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। दिन के अधिकतम तापमान की भी यही स्थिति है।

कैसे बना चक्रवात दितवाह?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र की सतह का तापमान 28–30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण बंगाल की खाड़ी में ऊर्जा तेजी से बढ़ी। परिणामस्वरूप कम दबाव क्षेत्र सक्रिय होकर चक्रवाती तंत्र में बदल गया। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात अक्सर तेज़ी से ताकत पकड़ते हैं। ‘दितवाह’ भी उसी श्रेणी का सिस्टम माना जा रहा है, जिसकी दिशा और शक्ति तटीय राज्यों की तैयारी को प्रभावित कर सकती है।

साइक्लोन से बारिश की संभावना नहीं

साइक्लोन दितवाह से प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी व आंध्रप्रदेश पर पड़ेगा। यह 30 नवंबर को इन प्रदेशों में पहुंचेगा। इससे तेज हवाएं व बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में बारिश नहीं होना किसानों के लिए राहत की बात है। दरअसल इन दिनों धान की कटाई व मिंजाई चल रही है। बारिश होने से खड़ी व कटी फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 08:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में दिखेगा दितवाह का असर! इन जगहों पर रहेगी कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री गिरा तापमान…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लक्षणों की गलत पहचान बनी जानलेवा! पीठ दर्द को साइटिका समझा, हार्ट अटैक से गई मरीज की जान…

लक्षणों की गलत पहचान बनी जानलेवा! पीठ दर्द को साइटिका समझा, हार्ट अटैक से गई मरीज की जान...(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में होगा देश का सबसे बड़ा पुलिस सम्मेलन, PM मोदी होंगे शामिल, देंगे राष्ट्रपति पुलिस पदक

29-30 नवंबर को रायपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन (photo source- Patrika)
रायपुर

पालक, बथुआ भाजी का स्वाद चखेंगे PM मोदी, रायपुर में रहेंगे तीन दिन, डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

PM Modi in Raipur:
रायपुर

गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, आज रात पहुंचेंगे रायपुर, हाई अलर्ट मोड पर अधिकारी

amit shah in raipur
रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने महिला कबड्डी विश्व कप की स्टार खिलाड़ी संजू देवी को दी बधाई

मुख्यमंत्री साय ने महिला कबड्डी विश्व कप की स्टार खिलाड़ी संजू देवी को दी बधाई
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.