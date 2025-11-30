Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन, PM Modi की अध्यक्षता में होगी बैठकें, इन विषयों पर होगी चर्चा…

DGP-IG Conference: IIM Raipur) में चल रहा 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक–महानिरीक्षक सम्मेलन आज तीसरे और अंतिम दिन निर्णायक दौर में पहुंच गया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 30, 2025

IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन, PM Modi की अध्यक्षता में होगी बैठकें(photo-patrika)

IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन, PM Modi की अध्यक्षता में होगी बैठकें(photo-patrika)

DGP-IG Conference: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM Raipur) में चल रहा 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक–महानिरीक्षक सम्मेलन आज तीसरे और अंतिम दिन निर्णायक दौर में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दिनभर कई महत्त्वपूर्ण सत्र आयोजित होंगे। सुबह के पहले सत्र में पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग और उसके प्रभावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

DGP-IG Conference: AI पुलिसिंग से विदेशी हस्तक्षेप तक…

इसके बाद होने वाले दूसरे सत्र में भारत के जियो-पॉलिटिकल चैलेंजेस और विदेशी हस्तक्षेप से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा प्रस्तावित है। दोपहर करीब 12 बजे टी-ब्रेक के बाद R&AW अधिकारी बाहरी खतरों और बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तृत प्रेजेंटेशन देंगे। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मोदी डेलीगेट्स, अवार्डीज़ और इनवाइटीज़ से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के उत्कृष्ट अधिकारियों को प्रेसिडेंट मेडल भी प्रदान किया जाएगा।

दोपहर 3 बजे अर्बन पुलिसिंग की नई पहलों के लिए तीन शहरों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके भाषण के उपरांत पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों के साथ फोटो सेशन निर्धारित है। शाम 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री के IIM से रवाना होने की संभावना है। इसके बाद लगभग 4:40 बजे पुलिस स्पोर्ट्स और उससे जुड़े समसामयिक मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी। शाम 5:10 बजे तीन दिवसीय DGP–IG सम्मेलन औपचारिक रूप से संपन्न होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर खुले विमर्श का प्रमुख मंच

यह सम्मेलन देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध पहलुओं पर सामूहिक मंथन का अवसर देता है। इसमें परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों के साथ-साथ अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं पर व्यापक चर्चा की जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 से इस सम्मेलन में लगातार गहरी रुचि दिखाई है और सीधी, स्पष्ट चर्चाओं को प्रोत्साहित किया है। उनके मार्गदर्शन में यह मंच एक ऐसा वातावरण तैयार करता है, जहां प्रतिभागी आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर बिना किसी औपचारिक बाध्यता के प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं।

सम्मेलन का स्वरूप और दायरा लगातार विस्तृत

2014 के बाद से इस सम्मेलन को अधिक समकालिक, गतिशील और सहभागी बनाने की दिशा में कई बदलाव हुए हैं। अब यह हर वर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किया जाता है। अब तक यह सम्मेलन गुवाहाटी (असम), कच्छ (गुजरात), हैदराबाद (तेलंगाना), टेकनपुर (मध्य प्रदेश), स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (केवड़िया), पुणे (महाराष्ट्र), लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में आयोजित हो चुका है।

