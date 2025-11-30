IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन, PM Modi की अध्यक्षता में होगी बैठकें, इन विषयों पर होगी चर्चा…

दोपहर 3 बजे अर्बन पुलिसिंग की नई पहलों के लिए तीन शहरों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके भाषण के उपरांत पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों के साथ फोटो सेशन निर्धारित है। शाम 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री के IIM से रवाना होने की संभावना है। इसके बाद लगभग 4:40 बजे पुलिस स्पोर्ट्स और उससे जुड़े समसामयिक मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी। शाम 5:10 बजे तीन दिवसीय DGP–IG सम्मेलन औपचारिक रूप से संपन्न होगा।