The increasing road accidents in Raipur : 3 साल में 1911 हादसे, 283 की गई जान, 1322 घायल

राजधानी रायपुर ( the capital Raipur ) में बढ़ते सडक़ हादसे (The increasing road accidents in ) चिंता का विषय ( matter of concern) बन गए हैं। 2022 से हादसे निरंतर बढ़ते (Accidents are increasing ) जा रहे हैं। वर्ष 2024 तक के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि हर साल सडक़ हादसों में इजाफा हुआ है, जिससे न केवल लोगों की जान जा रही है बल्कि सैकड़ों लोग घायल भी हो रहे हैं।