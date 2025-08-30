पीछा नहीं छोड़ रहा पोस्ट कोविड इफेक्ट, पांच गुना बढ़े एंग्जाइटी के शिकार… जानें इसके लक्षण व उपाय

कोरोनाकाल व इसके बाद लोगों की नींद भी उड़ी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे नींद जरूरी है। लेकिन कई लोग 4 से 5 घंटे ही सो पा रहे हैं। कोरोना का नींद से सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के समय लगी मोबाइल की लत अब तक नहीं छूटी है। इसमें बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोग शामिल हैं। लोग अभी भी घंटों मोबाइल फोन पर गुजार रहे हैं। इस कारण लोगों की नींद हराम है। बदलती जीवनशैली व बढ़ते तनाव ने भी नींद के घंटे घटाए हैं। लोग अस्पतालों में जाकर इलाज करवा रहे हैं।