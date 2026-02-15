प्रदेश में हिंदी से एमबीबीएस की परीक्षा देने वाला इकलौता छात्र, विद्या परिषद से छात्र को हिंदी-अंग्रेजी में उत्तर लिखने की अनुमति मिली

ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले छात्र मरीजों की बोली आसानी समझ सके। इससे इलाज में मदद मिलेगी। यही नहीं मरीजों व डॉक्टरों के बीच अच्छी बांडिंग भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।....हिंदी माध्यम से पढ़ाई में ये दिक्कतें- किताबें गिनती की, जो ज्यादा उपयोगी नहीं।- पीजी कोर्स में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में ही।- देश-दुनिया में ज्यादातर मेडिकल लिटरेचर अंग्रेजी में।- परीक्षा संचालन में भी समस्या, फैकल्टी नहीं हिंदी के।(जैसाकि रिटायर्ड डीन डॉ. सीके शुक्ला व सीनियर फैकल्टी डॉ. मानिक चटर्जी ने बताया।)टाॅपिक एक्सपर्ट अगर छात्र हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई करता है तो पीजी की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से ही करनी पड़ेगी।