बड़ी लापरवाही! सिजेरियन डिलीवरी के बाद खुले टांके, दर्द से तपड़ती रही महिला, कोई डॉक्टर झांकने तक नहीं आया

बिरगांव गाजीनगर निवासी 27 वर्षीय ऐरम सबा पति तबरेज को इमरजेंसी में 13 सितंबर की रात आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार तब अत्यधिक ब्लीङ्क्षडग हो रही थी। महिला 7 माह की गर्भवती भी थी। मरीज की हालत को देखते हुए ऑब्स हिस्ट्रेक्टोमी किया गया। इस दौरान मरीज को 14 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी।



18 सितंबर को महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। पहले भी मरीज की तीन बार सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है। विभाग की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. रूचि गुप्ता ने बताया कि डिस्चार्ज के बाद 22 सितंबर को घर में कमजोरी लगने के कारण महिला को पुन: अस्पताल लाया गया। जांच में मरीज का ऊपर का टांका खुला पाया गया, परंतु अंदर से टांका जुड़ चुका था।