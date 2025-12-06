6 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बढ़ी ठिठुरन, अगले 48 घंटें में और लुढ़केगा पारा, IMD की एडवाइजरी जारी

Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने लगी है। अगले दो दिनों में तापमान में और गिरावट की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड का असर तेज, मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 06, 2025

कड़ाके की ठंड पड़ रही (photo source- Patrika)

कड़ाके की ठंड पड़ रही (photo source- Patrika)

Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम अचानक ठंडा हो गया है। पिछले दो दिनों में राजधानी रायपुर समेत राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों में तापमान और गिर सकता है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे आ चुका है।

Weather Update: जानें इन जिलों का तापमान

अंबिकापुर में तापमान 6°C

बलरामपुर में 8°C

कोरबा में 10°C

राजनांदगांव–दुर्ग में 11°C

बिलासपुर में 13°C

इन जिलों के तापमान में गिरावट की संभावना

Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, कोरबा, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा और जीपीएम जैसे जिलों में तापमान में और गिरावट हो सकती है।

पिछले दो दिनों में रायपुर और आस-पास के इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे गर्म कपड़े पहने बिना घर से बाहर न निकलें और अगर बाहर जाएं तो गर्म कपड़े पहनकर ही जाएं। उन्होंने लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने की भी सलाह दी है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 07:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बढ़ी ठिठुरन, अगले 48 घंटें में और लुढ़केगा पारा, IMD की एडवाइजरी जारी

