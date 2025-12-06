राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बढ़ी ठिठुरन, अगले 48 घंटें में और लुढ़केगा पारा, IMD की एडवाइजरी जारी

पिछले दो दिनों में रायपुर और आस-पास के इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे गर्म कपड़े पहने बिना घर से बाहर न निकलें और अगर बाहर जाएं तो गर्म कपड़े पहनकर ही जाएं। उन्होंने लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने की भी सलाह दी है।