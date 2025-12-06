राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बढ़ी ठिठुरन, अगले 48 घंटें में और लुढ़केगा पारा, IMD की एडवाइजरी जारी

कड़ाके की ठंड पड़ रही (photo source- Patrika)
Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम अचानक ठंडा हो गया है। पिछले दो दिनों में राजधानी रायपुर समेत राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों में तापमान और गिर सकता है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे आ चुका है।
अंबिकापुर में तापमान 6°C
बलरामपुर में 8°C
कोरबा में 10°C
राजनांदगांव–दुर्ग में 11°C
बिलासपुर में 13°C
Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, कोरबा, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा और जीपीएम जैसे जिलों में तापमान में और गिरावट हो सकती है।
पिछले दो दिनों में रायपुर और आस-पास के इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे गर्म कपड़े पहने बिना घर से बाहर न निकलें और अगर बाहर जाएं तो गर्म कपड़े पहनकर ही जाएं। उन्होंने लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने की भी सलाह दी है।
