एमबीबीएस-बीडीएस की तीसरी आवंटन सूची जारी, 372 नए छात्रों को मिली सीटें… इस तारीख तक लेना होगा एडमिशन

छात्रों को 6 से 8 नवंबर तक एडमिशन लेना होगा। जिन छात्रों की सीटें अपग्रेड नहीं हुई हैं, उन्हें दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं जिनकी सीटें अपग्रेड हुई हैं, उन्हें फिर से मेडिकल जांच कराना जरूरी नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जिन छात्रों का अपग्रेड हुआ है, ऐसे छात्रों को शपथपत्र के साथ शुल्क के रूप में चेक जमा करना होगा। यही नहीं बैंक गारंटी के लिए भी चेक देना होगा। अगर चेक बाउंस होता है और बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाते तो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा।