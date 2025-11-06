Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

एमबीबीएस-बीडीएस की तीसरी आवंटन सूची जारी, 372 नए छात्रों को मिली सीटें… इस तारीख तक लेना होगा एडमिशन

MBBS vs BDS: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बुधवार को तीसरे यानी मॉपअप राउंड में एमबीबीएस-बीडीएस सीटों का आवंटन कर दिया। इनमें 372 छात्रों को फ्रेश आवंटन किया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 06, 2025

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर (Photo source- Patrika)

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर (Photo source- Patrika)

MBBS vs BDS: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बुधवार को तीसरे यानी मॉपअप राउंड में एमबीबीएस-बीडीएस सीटों का आवंटन कर दिया। इनमें 372 छात्रों को फ्रेश आवंटन किया है। वहीं 8 छात्रों की सीटें अपग्रेड की गई हैं। जबकि 68 छात्रों की सीटें अपग्रेड नहीं हो पाईं। इसलिए ऐसे छात्रों को पहले एडमिशन लिए कॉलेजों में पढ़ाई करनी होगी। ऐसे छात्रों में एमबीबीएस-बीडीएस के छात्र शामिल हैं। एनआरआई कोटे में 48 सीटों का आवंटन किया गया है।

छात्रों को 6 से 8 नवंबर तक एडमिशन लेना होगा। जिन छात्रों की सीटें अपग्रेड नहीं हुई हैं, उन्हें दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं जिनकी सीटें अपग्रेड हुई हैं, उन्हें फिर से मेडिकल जांच कराना जरूरी नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जिन छात्रों का अपग्रेड हुआ है, ऐसे छात्रों को शपथपत्र के साथ शुल्क के रूप में चेक जमा करना होगा। यही नहीं बैंक गारंटी के लिए भी चेक देना होगा। अगर चेक बाउंस होता है और बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाते तो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा।

कम नंबर पाने वालों को भी स्पांसर्ड कोटे से एडमिशन

इस साल 720 में केवल 113 नंबर पाने पर निजी कॉलेज में एनआरआई कोटे में एडमिशन हो गया। इसमें करोड़पति लोग एनआरआई स्पांसर्ड कोटे के तहत एडमिशन कराते हैं। इसमें दो पीढ़ी तक के रिश्तेदार इस कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं। एक निजी कॉलेज को हाल ही में जीरो ईयर होने के बाद भी 100 सीटों की मान्यता दी गई है। वहां सभी 15 एनआरआई की सीटें खाली थीं।

जबकि भिलाई के दो कॉलेजों में 14-14 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। बाकी दो कॉलेजों में 9 व 5 सीटें खाली थीं। भिलाई के एक अन्य निजी कॉलेज को भी बाद में 50 सीटों की मान्यता दी गई है। वहां भी एनआरआई समेत स्टेट व मैनेजमेंट कोटे की सीटें खाली थीं।

ये भी पढ़ें

बीएससी नर्सिंग की 6831 सीटें.. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की आवंटन सूची, देखें
रायपुर
BSc Nursing, CG News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 12:00 pm

Published on:

06 Nov 2025 11:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / एमबीबीएस-बीडीएस की तीसरी आवंटन सूची जारी, 372 नए छात्रों को मिली सीटें… इस तारीख तक लेना होगा एडमिशन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Patrika Interview: प्रेम की क्या परिभाषा? सिंगर कैलाश खेर ने कही ये बड़ी बात, लोगों को दी सीख

रायपुर

पीएम मोदी, शाह और डोभाल की रायपुर में बड़ी बैठक.. नक्सलियों के खिलाफ आखिरी वार की तैयारी? सभी गृह सचिव, आईजी होंगे शामिल

पीएम और शाह (Getty Images)
रायपुर

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट
रायपुर

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?(photo-patrika)
रायपुर

रील वायरल हो और रूह तक जाए… कैलाश खेर ने अपनी आवाज से बिखेरा जादू, झूठ उठे दर्शक, बना यादगार

kailash kher in raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.