गुस्से का ट्रिग- इमोशन पर नहीं लग पा रहा ब्रेक! अवैध हथियार बने खून-खराबे की बड़ी वजह…

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों का अपने इमोशन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है। मामूली बात पर भी मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अवैध हथियारों की आसान उपलब्धता भी हत्या और चाकूबाजी जैसी घटनाओं को बढ़ा रही है। साल दर साल चाकू रखने वालों की संया भी बढ़ रही है। दिवाली पर पुरानीबस्ती इलाके में सामान्य विवाद में एक युवक की कैंची मारकर हत्या कर दी गई थी, अब मुजगहन इलाके में एक व्यक्ति की उसके ही घर में हत्या कर दी गई।