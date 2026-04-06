CG News: युद्ध का असर राशन दुकानों में भी, अब तक नहीं पहुंचा केरोसिन, दो लीटर बाटने का आदेश

खाद्य विभाग की ओर से जिले के नगरीय क्षेत्रों में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक कार्ड धारक को 2-2 लीटर केरोसिन वितरण करने का आदेश जारी हुआ। इस आदेश के तहत उचित मूल्य दुकानों के लिए 240 केएल केरोसिन का आवंटन भी किया है। दुकानों में केरोसिन का भंडारण कराने के लिए एजेंसी मेसर्स मनसुखलाल प्रागजी भाई राजनांदगांव को 144 केएल केरोसिन व मेसर्स अहमद भाई को 96 केएल केरोसिन आवंटन किया है। इन दोनों एजेंसियों को उचित मूल्य दुकानों में मांग के अनुसार केरोसिन आवंटन करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक कुछेक दुकानों में ही केरोसिन का आवंटन किया जा सका है।