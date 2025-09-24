Theft News: गिरोह का पर्दाफाश! तीन जिलों से 52 चोरी की बाइकें बरामद, 18 आरोपी गिरफ्तार

Theft News: विशेष टीम ने राजा खान और उसके 17 साथियों को अलग-अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर चोरी की 52 दुपहिया वाहन बरामद की है। प्रारंभिक जांच में बरामद बाइक में 21 बाइक पर रायगढ़ जिले में एफआईआर दर्ज मिले। वहीं 2 बाइक पर जिला सक्ती और एक चोरी बाइक में जिला सारंगढ़ में एफआईआर दर्ज है। आरोपी राजा खान का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है जो चोरी के मामले में धरमजयगढ़ और बरमकेला गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने बताया कि वह मास्टर की से लॉक खोलकर बाइक चोरी करता था।