Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Theft News: गिरोह का पर्दाफाश! तीन जिलों से 52 चोरी की बाइकें बरामद, 18 आरोपी गिरफ्तार

Theft News: रायगढ़ पुलिस ने तीन जिलों से 52 चोरी की बाइकें बरामद कीं और 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा गिरोह अब हिरासत में।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 24, 2025

रायगढ़ के अलग-अलग इलाकों से बाइक बरामद (Photo source- Patrika)
रायगढ़ के अलग-अलग इलाकों से बाइक बरामद (Photo source- Patrika)

Theft News: पुलिस को बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 52 बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी इन चोरी की बाइक को शहर के विभिन्न जगहों से चोरी किए थे। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि शहर के इतवारी बाजार, केजीएच और श्याम मंदिर के पास से लगातार हो रही बाइक चोरी हो रही थी।

Theft News: संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया आरोपी राजा

इसको लेकर साइबर सेल और शहर के थानों को पुराने बाइक चोर की गतिविधियों पर निगाह रखने के निर्देश दिए गए थे। इस पर साइबर सेल की टीम बाइक चोरी में गिरफ्तार आरोपियों पर निगाह रखी थी। वहीं पिछले दिनों बाइक चोरी का आरोपी राजा खान को एक बिना नंबर बाइक के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया।

ये भी पढ़ें

Thieves gang arrested: अंतरजिला बसोर मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, 5 मोबाइल के साथ स्प्रिंग चाकू भी जब्त
सुरजपुर
Thieves gang arrested

पूछताछ में उसने पिछले कुछ समय के अंतराल में रायगढ़ के इतवारी बाजार, केजीएच, हॉस्पिटल, श्याम मंदिर, संजय मार्केट, किरोड़ीमल क्षेत्र, पुसौर व सक्ती, हसौद, सारंगढ़ थाना क्षेत्र से अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में बाइक चोरी करने की बात बताई। आरोपी के इस खुलासे पर साइबर सेल, थाना कोतवाली, कोतरारोड़, जूटमिल, पुसौर, लैलूंगा स्टाफ की विशेष टीम गठित की और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और चोरी बाइक रिकवरी में लगाया।

सारंगढ़ में एफआईआर दर्ज

Theft News: विशेष टीम ने राजा खान और उसके 17 साथियों को अलग-अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर चोरी की 52 दुपहिया वाहन बरामद की है। प्रारंभिक जांच में बरामद बाइक में 21 बाइक पर रायगढ़ जिले में एफआईआर दर्ज मिले। वहीं 2 बाइक पर जिला सक्ती और एक चोरी बाइक में जिला सारंगढ़ में एफआईआर दर्ज है। आरोपी राजा खान का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है जो चोरी के मामले में धरमजयगढ़ और बरमकेला गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने बताया कि वह मास्टर की से लॉक खोलकर बाइक चोरी करता था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 12:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Theft News: गिरोह का पर्दाफाश! तीन जिलों से 52 चोरी की बाइकें बरामद, 18 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.