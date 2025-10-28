CG News: इस तकनीक से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिंचवा सकेंगे फोटो, आदिवासी लुक भी मिलेगा, पलक झपकते ही मिलेगी तस्वीर

CG News: नवा रायपुर में बने जन जातीय आदिवासी संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। एआई तकनीक के जरिए संग्रहालय में दर्शकों के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण एक नवंबर को पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद आम जनता के लिए उक्त सुविधा शुरू की जाएगी। फिलहाल इसे शुरुआत कुछ दिनों के निशुल्क भी रखने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद पीएम के साथ फोटो खिंचवाने के लिए न्यूनतम शुल्क देना होगा।