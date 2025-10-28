Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: इस तकनीक से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिंचवा सकेंगे फोटो, आदिवासी लुक भी मिलेगा, पलक झपकते ही मिलेगी तस्वीर

CG News: जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण एक नवंबर को पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद आम जनता के लिए उक्त सुविधा शुरू की जाएगी।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 28, 2025

CG News: इस तकनीक से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिंचवा सकेंगे फोटो, आदिवासी लुक भी मिलेगा, पलक झपकते ही मिलेगी तस्वीर

राज्यपाल डेका ने खिंचवाया पीएम के साथ फोटो (Photo Patrika)

CG News: नवा रायपुर में बने जन जातीय आदिवासी संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। एआई तकनीक के जरिए संग्रहालय में दर्शकों के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण एक नवंबर को पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद आम जनता के लिए उक्त सुविधा शुरू की जाएगी। फिलहाल इसे शुरुआत कुछ दिनों के निशुल्क भी रखने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद पीएम के साथ फोटो खिंचवाने के लिए न्यूनतम शुल्क देना होगा।

जानकारी के अनुसार, संग्रहालय में एक जगह पर यूजियम में आने वाले दर्शकों के लिए एआई तकनीक से पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक कियोस्क लगाया गया है। इस सॉटवेयर के जरिए ही कैमरे के सामने खड़े होने पर कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र के साथ फोटो निकल आएगा।

आदिवासी लुक के साथ भी फोटो

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त आदिवासी संग्रहालय में पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए के अलावा किसी भी आदिवासी प्रकार के आदिवासी लुक में फोटो खिंचवाने की सुविधा है। यह सुविधा भी एक नवंबर के बाद शुरू की जाएगी। आदिवासी लुक वाला फोटो भी एआई तकनीक के जरिए ही मिलेगा।

गहन अध्ययन व रिसर्च के बाद दिया मूर्तरूप

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि स्मारक सह-संग्रहालय छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गहराई से अध्ययन व रिसर्च के बाद वीएफएक्स तकनीक और प्रोजेक्शन वर्क के साथ तैयार किया जा रहा है। दर्शक संग्रहालय में आकर जनजातीय विद्रोह को जीवंत महसूस कर सकेंगे।

जीवन के विभिन्न पहलुओं का जीवंत प्रदर्शन

करीब 49 करोड़ रुपए की लगात से निर्मित आदिवासी संग्रहालय में प्रदेश के विभिन्न जनजातियों की संस्कृति, परंपराओं, रहन-सहन, आभूषण, उनकी आजीविका के साधन सहित उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित किया गया है। जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों की परंपरा, संस्कृति, असम राज्य के जनजातियों से मिलती जुलती है।

अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

राज्यपाल डेका ने अटल नगर नवा रायपुर में आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी स्मारक सह-संग्रहालय का जायजा लेने के बाद लोकार्पण के तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन दिए।

