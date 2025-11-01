Patrika LogoSwitch to English

इस बार दो दिन मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी! विश्राम के बाद आज जागेंगे देव, जानें कब से शुरू होगा विवाह मुहूर्त…

Dev Uthani Ekadashi 2025: रायपुर में चार माह के विश्राम के बाद शनिवार को देव जागेंगे। इस दिन से शुभ काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार विवाह के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 01, 2025

इस बार दो दिन मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी! विश्राम के बाद आज जागेंगे देव, जानें कब से शुरू होगा विवाह मुहूर्त...(photo-patrika)

इस बार दो दिन मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी! विश्राम के बाद आज जागेंगे देव, जानें कब से शुरू होगा विवाह मुहूर्त...(photo-patrika)

Dev Uthani Ekadashi 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चार माह के विश्राम के बाद शनिवार को देव जागेंगे। इस दिन से शुभ काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार विवाह के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि विवाह के मुहूर्त 21 नवंबर से शुरू होंगे। इस बार देवउठनी एकादशी दो दिन मनाई जाएगी। शनिवार को सुबह 9.12 बजे से शुरू होकर 2 नवंबर को शाम 7.12 मिनट तक एकादशी रहेगी।

ऐसे में लोग दो दिन तुलसी विवाह का पूजन कर सकेंगे। इस बार विशेष संयोग यह है कि देवउठनी एकादशी दो दिन मनाई जाएगी। शनिवार सुबह 9:12 बजे से एकादशी की शुरुआत होकर 2 नवंबर शाम 7:12 बजे तक रहेगी। श्रद्धालु इस अवधि में तुलसी विवाह का पूजन कर सकेंगे।

Dev Uthani Ekadashi 2025: इस साल सिर्फ 11 दिन बजेंगी शहनाइयां

शुक्रवार रात से ही तुलसी विवाह की तैयारी जोरों पर थी। रायपुर के आमापारा चौक और जयस्तंभ चौक पर गांवों से गन्ना और केला बेचने पहुंचे लोग दुकानें सजा रहे थे। हालांकि, 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण सुरक्षा की दृष्टि से कई जगहों पर दुकानें लगाने पर रोक रही, जिससे केवल बड़े चौराहों पर ही बिक्री हो सकी।

इस बार नवंबर और दिसंबर में मात्र 11 दिन ही विवाह के शुभ मुहूर्त रहेंगे। अगले वर्ष 2026 में अधिक मास पड़ने से शुभ कार्यों में विशेष विलंब होगा। इससे पहले वर्ष 2023 में दो सावन पड़ चुके हैं, जो इस वर्ष को धार्मिक दृष्टि से और भी विशेष बना देता है।

Published on:

01 Nov 2025 02:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / इस बार दो दिन मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी! विश्राम के बाद आज जागेंगे देव, जानें कब से शुरू होगा विवाह मुहूर्त…

