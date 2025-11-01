इस बार दो दिन मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी! विश्राम के बाद आज जागेंगे देव, जानें कब से शुरू होगा विवाह मुहूर्त…

Dev Uthani Ekadashi 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चार माह के विश्राम के बाद शनिवार को देव जागेंगे। इस दिन से शुभ काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार विवाह के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि विवाह के मुहूर्त 21 नवंबर से शुरू होंगे। इस बार देवउठनी एकादशी दो दिन मनाई जाएगी। शनिवार को सुबह 9.12 बजे से शुरू होकर 2 नवंबर को शाम 7.12 मिनट तक एकादशी रहेगी।