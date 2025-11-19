Patrika LogoSwitch to English

रायपुर में बनेगा तीन वर्किंग वुमन हॉस्टल, महिलाओं को मिलेगी रहने की सुविधा, वर्कऑर्डर जारी

Raipur News: नगर निगम ने वर्कऑर्डर जारी करते हुए जल्द निर्माण शुरू कराने को कहा है। वर्कऑर्डर 12 नवंबर को दे दिया गया। इन तीनों हॉस्टल में 727 महिलाओं और युवतियों को रहने की सुविधा मिलेगी।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 19, 2025

रायपुर में बनेगा तीन वर्किंग वुमन हॉस्टल, महिलाओं को मिलेगी रहने की सुविधा, वर्कऑर्डर जारी

रायपुर में बनेगा तीन वर्किंग वुमन हॉस्टल, (photo Patrika)

Raipur News: राजधानी में रहकर महिलाएं और युवतियां प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कार्यालयों में कामकाज कर सकेंगी। इसके लिए नगर निगम वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण कराने जा रहा है। निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तीनों जगहों का टेंडर श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। इस कांट्रेक्टर को पीडब्ल्यूडी नगर निगम ने वर्कऑर्डर जारी करते हुए जल्द निर्माण शुरू कराने को कहा है। वर्कऑर्डर 12 नवंबर को दे दिया गया। इन तीनों हॉस्टल में 727 महिलाओं और युवतियों को रहने की सुविधा मिलेगी।

प्रदेश के सरगुजा, जगदलपुर सहित अनेक जिलों से आने वाली महिलाओं और युवतियों को महंगा किराया देकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्हें अब काफी राहत मिलने वाली है। महापौर मीनल चौबे ने राजधानी में महिलाओं और युवतियों को कामकाज के लिए प्रोत्साहित करने और सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव तैयार कराया। शहर के बीच आवाजाही की सुविधा वाली जगहों का चयन किया गया, ताकि आने-जाने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त हो। वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण कराने का एजेंडा नगर निगम की सामान्य सभा में स्वीकृत होने के बाद कांट्रेक्टर को वर्कऑर्डर जारी किया है। अफसरों का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर निर्माण शुरू करने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। नियम के अनुसार कम दर निविदा वाली एजेंसी का चयन करना होता है, इसलिए तीनों जगहों का टेंडर इसी एजेंसी को मिला।

रेलवे स्टेशन के करीब और समता कॉलोनी जैसे पॉश इलाके से लगे हुए भैंसथान की खाली जगह पर वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण कराना नगर निगम ने तय किया है। यहां 16 करोड़ 11 लाख 35 हजार 848 रुपए में सर्वसुविधायुक्त महिला हॉस्टल का निर्माण शुरू होने जा रहा है।

तीसरा वुमन हॉस्टल टिकरापारा क्षेत्र में नरैया तालाब के पास बनेगा। इस तालाब से लगी स्वीपर कॉलोनी बस्ती खाली कराई जा चुकी है। उस जगह पर 12 करोड़ 44 लाख की लागत से वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण होने जा रहा है। जहां कामकाजी महिलाएं आसानी से रह सकेंगी।

कलेक्ट्रेट के करीब पंडरी पुराना बस स्टैंड की जमीन पर मैक कॉलेज के पास दूसरा वुमन हॉस्टल होगा। यह ऐसी जगह है, जहां से सभी जगहों के लिए आने-जाने के लिए वाहनों की सुविधा मिलती है। इस जगह पर 12 करोड़ 48 लाख 50 हजार की लागत से वुमन हॉस्टल का निर्माण होगा।

वर्कऑर्डर जारी, निर्माण जल्द शुरू होगा

राजधानी में वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण कराने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कांट्रेक्टर श्रीजी कृपा प्रोजेक्ट लिमि. को 12 नवंबर को वर्कऑर्डर जारी कर दिया गया है। निर्माण जल्द शुरू होगा।

-अंशुल शर्मा जूनियर, कार्यपालन अभियंता, पीडब्ल्यूडी निगम

19 Nov 2025 02:30 pm
Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में बनेगा तीन वर्किंग वुमन हॉस्टल, महिलाओं को मिलेगी रहने की सुविधा, वर्कऑर्डर जारी

