रायपुर में बनेगा तीन वर्किंग वुमन हॉस्टल, महिलाओं को मिलेगी रहने की सुविधा, वर्कऑर्डर जारी

प्रदेश के सरगुजा, जगदलपुर सहित अनेक जिलों से आने वाली महिलाओं और युवतियों को महंगा किराया देकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्हें अब काफी राहत मिलने वाली है। महापौर मीनल चौबे ने राजधानी में महिलाओं और युवतियों को कामकाज के लिए प्रोत्साहित करने और सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव तैयार कराया। शहर के बीच आवाजाही की सुविधा वाली जगहों का चयन किया गया, ताकि आने-जाने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त हो। वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण कराने का एजेंडा नगर निगम की सामान्य सभा में स्वीकृत होने के बाद कांट्रेक्टर को वर्कऑर्डर जारी किया है। अफसरों का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर निर्माण शुरू करने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। नियम के अनुसार कम दर निविदा वाली एजेंसी का चयन करना होता है, इसलिए तीनों जगहों का टेंडर इसी एजेंसी को मिला।