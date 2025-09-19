आयुर्वेद की नई खोज, अब मिलेगा तंबाकू की लत से छुटकारा, जानें फायदा…

इन औषधियों का प्रयोग मुखगत रोगों विशेषकर तंबाकू-प्रेरित विकृतियों पर किया जा रहा है, जो लोगों को फायदा भी पहुंचा रही हैं। दवा को केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी और स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केंद्र से ड्रग आइडेंटिफिकेशन भी मिल चुका है। इसमें विभाग के विभागाध्यक्ष व स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केंद्र अधिकारी प्रोफेसर डॉ. एसआर इंचुलकर के साथ ही गाइड डॉ. युवराज कौशिक, सह-गाइड डॉ. संगीता भगत, डॉ. सी.पी. सिन्हा और डॉ. खुशबू कारटे के मार्गदर्शन दे रहे हैं।