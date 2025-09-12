AIIMS और BHU के आगे फिर फीका पड़ा जेएनयू मेडिकल कॉलेज, NEET टॉपर पहुंचे दूसरे राज्यों के संस्थानों में

पहले राउंड में नेहरू मेडिकल कॉलेज में 163 सीटों पर एडमिशन है। यहां स्टेट कोटे की 189 में से 186 सीटों का आवंटन किया गया था। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 14 मेडिकल व 6 डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 14 अगस्त को आवंटन सूची जारी की थी। इसमें 1988 छात्रों के नाम थे। छात्रों को 18 से 23 अगस्त तक एडमिशन लेना था। पहले ही राउंड में सरकारी कॉलेजों की 92 फीसदी से ज्यादा सीटें भर चुकी हैं। जबकि निजी कॉलेजों में 25 से 30 फीसदी सीटों पर छात्रों ने प्रवेश लिया है।