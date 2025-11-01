नवा रायपुर में दर्दनाक हादसा! खदान में डूबे दो छात्र, स्कूल बंक कर पहुंचे थे ब्लू वॉटर टैंक, Video…

बताया जाता है कि सभी छात्र स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे अपने घर से निकले थे, लेकिन स्कूल नहीं गए। वहां से अपनी दोपहिया लेकर माना के ग्राम नकटी पहुंचे। ब्लू वॉटर टैंक नकटी गांव के पास ही है। मृदुल बस्तर का रहने वाला है। वह स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहा था। एक हॉस्टल में रहता था। बाकी उसके दोस्त थे। छात्रों के स्कूल से गायब रहने की जानकारी स्कूल प्रबंधन को भी नहीं थी। स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना भी नहीं दी थी।