नवा रायपुर में दर्दनाक हादसा! खदान में डूबे दो छात्र, स्कूल बंक कर पहुंचे थे ब्लू वॉटर टैंक, Video...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्कूल जाने के लिए घर से निकले दसवीं के स्टूडेंट्स नवा रायपुर के ब्लू वॉटर टैंक पहुंच गए। वहां दो छात्रों की डूब गए। एसडीआरएफ की टीम दोनों छात्रों की तलाश में लगी रही। देर रात तक उनका कोई पता नहीं लग पाया था। माना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक सर्वोदय नगर स्थित छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल (सीपीएस) के कक्षा 9वीं और 10वीं के 8 छात्र अपने-अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे। वे स्कूल नहीं गए। ग्रुप बनाकर घूमने के लिए नवा रायपुर के ब्लू वॉटर टैंक चले गए। सभी दोपहिया में थे।
सुबह करीब 11 बजे सभी छात्र ब्लू वॉटर टैंक के किनारे घूम रहे थे। इस दौरान 10वीं के छात्र जयेश साहू और मृदुल वंजारिया ब्लू वॉटर टैंक में नहाने के लिए उतरे। किनारे में नहाते-नहाते अचानक गहराई में चले गए। यह देखकर उनके साथियों ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। तब तक दोनों छात्र गहराई में डूब चुके थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाया। इसके बाद डूबे छात्रों की तलाश शुरू हुई।
ब्लू वॉटर टैंक एक पुरानी गिट्टी खदान है। खुदाई के बाद से पाटा नहीं गया। यह करीब 400 फीट गहरा है। बारिश के दिन होने के कारण यह लबालब भरा है। इससे पहले भी इसमें डूबने से कई लोगों की जान जा चुकी है। हर साल किसी न किसी की इसमें डूबने से मौत हो जाती है।
एसडीआरएफ की टीम करीब 12 बजे ब्लू वॉटर टैंक पहुंच गई थी। इसके बाद तलाश शुरू हुई। शाम 6 बजे तक तलाश चलती रही, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। देर शाम तक उनके दोस्त, परिजन वापस लौट गए। शनिवार सुबह फिर से तलाश की जाएगी।
बताया जाता है कि सभी छात्र स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे अपने घर से निकले थे, लेकिन स्कूल नहीं गए। वहां से अपनी दोपहिया लेकर माना के ग्राम नकटी पहुंचे। ब्लू वॉटर टैंक नकटी गांव के पास ही है। मृदुल बस्तर का रहने वाला है। वह स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहा था। एक हॉस्टल में रहता था। बाकी उसके दोस्त थे। छात्रों के स्कूल से गायब रहने की जानकारी स्कूल प्रबंधन को भी नहीं थी। स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना भी नहीं दी थी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग