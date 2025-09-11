रायपुर में साहित्य का संगम: विनोद कुमार शुक्ल और देशभर के 100 लेखक होंगे एक मंच पर… हिंद युग्म उत्सव 2025 का आयोजन

इस उत्सव में देशभर से लेखक, साहित्यकार, विचारक, विषय-विशेषज्ञ, कलाकार, अभिनेता और सिनेमा एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के विशेषज्ञ एकत्रित होते हैं। यहां लेखन, कला, साहित्य और किताबों की दुनिया पर विमर्श, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नए ट्रेंड एवं व्यवसायिक अवसरों पर चर्चा होती है। साहित्य और कला प्रेमियों के लिए यह आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि यह छत्तीसगढ़ और देश के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है।