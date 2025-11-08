झांसा देकर दो युवकों से धोखाधड़ी! MSMEPCI का वाइस चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खुद को एमएसएमईपीसीआई का चेयरमैन बताकर एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त करने का झांसा देकर दो युवकों से लाखों रुपए ठग लिए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की कवायद शुरू कर दी है। अब पुलिस टीम बनाकर आरोपी को पकड़ने दिल्ली जाएगी।