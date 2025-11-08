Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

झांसा देकर दो युवकों से धोखाधड़ी! MSMEPCI का वाइस चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त करने का झांसा देकर दो युवकों से लाखों रुपए ठग लिए। सकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Nov 08, 2025

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खुद को एमएसएमईपीसीआई का चेयरमैन बताकर एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त करने का झांसा देकर दो युवकों से लाखों रुपए ठग लिए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की कवायद शुरू कर दी है। अब पुलिस टीम बनाकर आरोपी को पकड़ने दिल्ली जाएगी।

CG Fraud News: एमएसएमईपीसीआई में पद दिलाने का लालच

पुलिस के मुताबिक अनिल कुमार श्रीवास की मुलाकात दिल्ली के विजय कुमार चौरसिया से हुई। विजय कुमार ने खुद को एमएसएमईपीसीआई का चेयरमैन बताया। साथ ही उसने झांसा दिया कि छत्तीसगढ़ में एमएसएमईपीसीआई का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त करना है। इसके लिए उसने अनिल कुमार से 15 लाख और रौशन श्रीवास से 20 लाख रुपए ले लिए।

इसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड जारी कर दिया। इसके बाद दोनों एमएसएमईपीसीआई के रायपुर ऑफिस पहुंचे तो ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड फर्जी निकला। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने मामले की थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कर लिया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / झांसा देकर दो युवकों से धोखाधड़ी! MSMEPCI का वाइस चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी

रायपुर

छत्तीसगढ़

