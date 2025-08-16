Cyber Fraud से बचाव के लिए अनोखी पहल, CM साय ने कहा- SBI की CSR मुहिम पहुंचेगी 33 जिलों तक…

यह वाहन राज्य के सभी 33 जिलों में जाएगा और वहां के ग्रामीण इलाकों, कस्बों और शहरों में लोगों से सीधे संवाद करेगा। स्क्रीन पर साइबर धोखाधड़ी के वास्तविक उदाहरण, जागरूकता संबंधी लघु फिल्में और सुरक्षा से जुड़े संदेश दिखाए जाएंगे। वहीं, कला मंडली स्थानीय बोली और सांस्कृतिक शैली में नाटक प्रस्तुत कर लोगों को समझाएगी कि किस तरह के कॉल, मैसेज या लिंक से बचना चाहिए, और यदि कोई धोखाधड़ी का प्रयास करता है तो तुरंत पुलिस और बैंक को सूचित करना चाहिए।