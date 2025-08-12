भिलाई में BSF ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, नागरिकों ने उत्साह से लिया हिस्सा…

बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा कि बल न केवल नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और देशभक्ति के प्रसार के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की आन-बान-शान का प्रतीक है और इसे हर घर पर फहराना राष्ट्रीय गर्व की अनुभूति कराता है।