Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Dharmendra Passed Away: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति, सीएम साय ने जताया दुःख

Dharmendra Passed Away: सीएम साय ने दुःख जताया और कहा, भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है। अपने सशक्त अभिनय, सिनेमा के प्रति समर्पण और विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने करोड़ों दर्शकों के हृदय में स्थान बनाया।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 24, 2025

Dharmendra Passed Away : दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति, सीएम साय ने जताया दुःख

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर (Photo Patrika)

Dharmendra Passed Away: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि में हुआ, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा है।

सीएम साय ने जताया दुःख

सीएम साय ने दुःख जताया और कहा, भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है। अपने सशक्त अभिनय, सिनेमा के प्रति समर्पण और विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने करोड़ों दर्शकों के हृदय में स्थान बनाया। उनका जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों व प्रशंसकों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें।

लंबे समय से बीमार थे धर्मेंद्र

8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र कुछ दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला। इसके बाद उनका इलाज घर पर ही किया जाने लगा। लेकिन वक्त के साथ तबीयत नहीं सुधरी और आज सोमवार यानी 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया।

लगातार डॉक्टर की निगरानी में थे धर्मेंद्र

बीते कुछ दिनों से धर्मेंद्र लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में बने हुए थे। लेकिन, कई कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। उन्होंने 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। उनके निधन ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। लंबे समय से दिग्गज अभिनेता के फैंस के बीच उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी था।

वेंटिलेटर पर थे धर्मेंद्र

बता दें, धर्मेंद्र की तबीयत 1 नवंबर को खराब हुई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान उनकी तबीयत के ज्यादा बिगड़ने की खबर आई, जिसके बाद उनका पूरा परिवार उनसे मिलने अस्पताल पहुंचा। दूसरी तरफ शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर आमिर खान तक, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे।

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र एक्टिंग में सक्रिय थे। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की आगामी फिल्म 'इक्कीस' इस दिग्गज अभिनेता की आखिरी फिल्म होगी। फिल्म ‘इक्कीस’ की कहानी एक यंग आर्मी ऑफिसर अरुण खेतरपाल की है। महज 21 साल की उम्र में देश के लिए इस सैन्य अधिकारी ने बलिदान दिया था। फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र ने आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार निभाया। वहीं अरुण खेतरपाल के रोल में अगस्त्य नंदा नजर आएंगे। यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

65 साल लंबा फिल्मी सफर

धर्मेंद्र ने 1960 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म “दिल भी तेरा हम भी तेरे” थी, जिसके बाद वे 1961 में आई फिल्म “बॉय फ्रेंड” में सपोर्टिंग रोल में नजर आए। पूरे 65 साल तक एक्टिव रहते हुए धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा को कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। अपने करियर में उन्होंने शोले (1975), चुपके-चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), फूल और पत्थर (1966), जुगनू (1973) और यादों की बारात (1973) जैसी यादगार फिल्मों में काम किया, जो आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 03:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Dharmendra Passed Away: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति, सीएम साय ने जताया दुःख

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश…

चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश...(photo-patrika)
रायपुर

CGPSC 2024: सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? रैंकर्स ने बताए शॉर्टकट और ट्रिक्स, जानें

सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 22 हजार पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल- कैसे सुधरेगी शिक्षा गुणवत्ता?

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 22 हजार पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल- कैसे सुधरेगी शिक्षा गुणवत्ता?(photo-patrika)
रायपुर

'डेथ सीन की शूटिंग में भी धर्मेंद्र सर मजाक करते रहे…'

Dharmendra Passed Away
रायपुर

रायपुर पहुंचे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा बोले- कहानी मुझे ढूंढती है, मैं उसे नहीं

Director Anubhav Sinha in raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.