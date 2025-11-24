Dharmendra Passed Away : दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति, सीएम साय ने जताया दुःख

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर (Photo Patrika)
Dharmendra Passed Away: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि में हुआ, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा है।
सीएम साय ने दुःख जताया और कहा, भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है। अपने सशक्त अभिनय, सिनेमा के प्रति समर्पण और विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने करोड़ों दर्शकों के हृदय में स्थान बनाया। उनका जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों व प्रशंसकों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें।
8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र कुछ दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला। इसके बाद उनका इलाज घर पर ही किया जाने लगा। लेकिन वक्त के साथ तबीयत नहीं सुधरी और आज सोमवार यानी 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया।
बीते कुछ दिनों से धर्मेंद्र लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में बने हुए थे। लेकिन, कई कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। उन्होंने 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। उनके निधन ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। लंबे समय से दिग्गज अभिनेता के फैंस के बीच उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी था।
बता दें, धर्मेंद्र की तबीयत 1 नवंबर को खराब हुई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान उनकी तबीयत के ज्यादा बिगड़ने की खबर आई, जिसके बाद उनका पूरा परिवार उनसे मिलने अस्पताल पहुंचा। दूसरी तरफ शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर आमिर खान तक, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे।
89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र एक्टिंग में सक्रिय थे। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की आगामी फिल्म 'इक्कीस' इस दिग्गज अभिनेता की आखिरी फिल्म होगी। फिल्म ‘इक्कीस’ की कहानी एक यंग आर्मी ऑफिसर अरुण खेतरपाल की है। महज 21 साल की उम्र में देश के लिए इस सैन्य अधिकारी ने बलिदान दिया था। फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र ने आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार निभाया। वहीं अरुण खेतरपाल के रोल में अगस्त्य नंदा नजर आएंगे। यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।
धर्मेंद्र ने 1960 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म “दिल भी तेरा हम भी तेरे” थी, जिसके बाद वे 1961 में आई फिल्म “बॉय फ्रेंड” में सपोर्टिंग रोल में नजर आए। पूरे 65 साल तक एक्टिव रहते हुए धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा को कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। अपने करियर में उन्होंने शोले (1975), चुपके-चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), फूल और पत्थर (1966), जुगनू (1973) और यादों की बारात (1973) जैसी यादगार फिल्मों में काम किया, जो आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग