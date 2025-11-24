Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

OLX पर विज्ञापन देखना पड़ा महंगा! खरीदने के नाम पर घर बुलाया, फिर… जानें पूरा मामला

OLX Fraud in CG: रायपुर में खहारडीह इलाके में एक युवक को अपनी कार बेचने के लिए ओएलएक्स में विज्ञापन देना महंगा पड़ गया। दो बदमाशों ने कार खरीदने के नाम पर उन्हें अपने किराए के मकान में बुलाया।

Shradha Jaiswal

Nov 24, 2025

OLX Fraud in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में खहारडीह इलाके में एक युवक को अपनी कार बेचने के लिए ओएलएक्स में विज्ञापन देना महंगा पड़ गया। दो बदमाशों ने कार खरीदने के नाम पर उन्हें अपने किराए के मकान में बुलाया। कार चला कर देखा। इसके बाद मालिक को कमरे में बंद कर दिया और उनकी कार लेकर दोनों बदमाश फरार हो गए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

OLX Fraud in CG: मालिक को कमरे में बंद करके कार ले गए बदमाश

पुलिस के मुताबिक महावीर नगर निवासी खिलेंद्र चंद्राकर का कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। 15 दिन पहले उन्होंने अपनी कार सीजी 04 एनएल 1155 को ऑनलाइन बेचने के लिए ओएलएक्स वेबसाइट में विज्ञापन दिया था। इसमें दिए मोबाइल नंबर पर रोहन वर्मा ने कॉल किया और खिलेंद्र से कार खरीदने की इच्छा जताई। इसके बाद दोनों की 20 नवंबर को पंडरी में मुलाकात हुई। रोहन को खिलेंद्र की कार पसंद आ गई।

22 नवंबर को रोहन ने कार का इंस्पेक्शन और दस्तावेजों की जांच के लिए उसे कचना हाउसिंग बोर्ड के पीेछे किराए के अपने मकान में बुलाया। खिलेंद्र अपनी कार और पेपर लेकर उसके घर पहुंच गया। वहां रोशन के अलावा एक अन्य युवक दिव्यप्रकाश भी था। इसके बाद तीनों खिलेंद्र की कार का टेस्ट ड्राइव के लिए गए। वहां से लौटकर आने के बाद तीनों कमरे में बैठे। इधर-उधर की बातचीत करते रहे। दस्तावेजों की जांच की।

मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया

इसके बाद रोशन चाय बनाकर लाने के नाम पर दूसरे कमरे गया। दिव्यप्रकाश भी गार्डन में पानी डालने लगा। इस दौरान अचानक दोनों ने मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ताला लगा दिया। इसके बाद खिलेंद्र की कार लेकर दोनों फरार हो गए। खिलेंद्र मकान में ही बंद रह गया। इसके बाद उसने अपने भाई सौरभ को कॉल किया।

सौरभ मौके पर पहुंचा। इसके बाद मकान मालिक प्रिंस को बुलाकर बाहर से दरवाजे की कुंडी को तुड़वाया गया। इसके बाद खिलेंद्र बाहर निकल सका। आरोपी रोशन और दिव्यप्रकाश उनकी कार लेकर फरार हो चुके थे। मामले की शिकायत पर खहारडीह पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Updated on:

24 Nov 2025 11:45 am

Published on:

24 Nov 2025 11:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / OLX पर विज्ञापन देखना पड़ा महंगा! खरीदने के नाम पर घर बुलाया, फिर… जानें पूरा मामला

