OLX पर विज्ञापन देखना पड़ा महंगा! खरीदने के नाम पर घर बुलाया, फिर… जानें पूरा मामला

22 नवंबर को रोहन ने कार का इंस्पेक्शन और दस्तावेजों की जांच के लिए उसे कचना हाउसिंग बोर्ड के पीेछे किराए के अपने मकान में बुलाया। खिलेंद्र अपनी कार और पेपर लेकर उसके घर पहुंच गया। वहां रोशन के अलावा एक अन्य युवक दिव्यप्रकाश भी था। इसके बाद तीनों खिलेंद्र की कार का टेस्ट ड्राइव के लिए गए। वहां से लौटकर आने के बाद तीनों कमरे में बैठे। इधर-उधर की बातचीत करते रहे। दस्तावेजों की जांच की।