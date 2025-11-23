ISIS कनेक्शन की पड़ताल… हिंसक गेम और डार्क वेब से दी जा रही थी ट्रेनिंग, 100 लोग शक के दायरे में, 2 किशोरों से पूछताछ जारी

एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक, पूर्व में गिरफ्तार किए गए किशोरों को पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुडे़ आतंकी ऐसे हिंसक ऑनलाइन गेम भेजते थे। जिनमें टास्क के नाम पर हमले जैसी गतिविधियों की नकली ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा उन्हें डार्क वेब, वीपीएन , एन्क्रिप्टेड साइट्स और कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल सिखाया गया। मोबाइल डेटा की फॉरेंसिक जांच में दर्जनों कोड-वर्ड, हटाई गई चैट, संदिग्ध ग्रुप कॉल और कट्टरपंथी कंटेंट मिले हैं। इसके भेजने वाले और इससे जुडे़ अन्य लोगों की विशेषज्ञों के माध्यम से तलाश की जा रही है।