CG Cabinet 2025: विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, धान खरीदी को लेकर लिया गया फैसला, पढ़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय

 धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन/दोहराव न हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है।