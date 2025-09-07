मौसम ने लिया यू-टर्न, धुआंधार बारिश से बदला मिजाज, अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी

4 सितंबर से मानसून पर ब्रेक लगने के बाद दिन में छुटपुट बारिश का दौर जारी था। वहीं आज सुबह से बादल साफ रहे जिसके चलते दिनभर तीखी धूप के कारण गर्मी का एहसास हुआ। (Raipur Weather News ) दोपहर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। हालांकि शाम 5 बजे से मौसम में बदलाव हुआ और आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश से शहर के मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई।