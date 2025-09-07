मौसम ने लिया यू-टर्न, धुआंधार बारिश से बदला मिजाज, अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मानसून पर ब्रेक लगने के बाद रविवार देर शाम अचानक मौसम में बदलाव हो गया है। शाम 6 बजते ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे गर्मी से राहत मिली। ( CG Weather Update) इधर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी किया है। बस्तर संभाग में एक बार फिर अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के संकेत दिए है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बारिश के आसार है।
4 सितंबर से मानसून पर ब्रेक लगने के बाद दिन में छुटपुट बारिश का दौर जारी था। वहीं आज सुबह से बादल साफ रहे जिसके चलते दिनभर तीखी धूप के कारण गर्मी का एहसास हुआ। (Raipur Weather News ) दोपहर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। हालांकि शाम 5 बजे से मौसम में बदलाव हुआ और आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश से शहर के मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई।
मौसम विभाग ने बताया है कि, अगले कुछ दिनों में रात का तापमान बढ़ेगा। हालांकि अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच बना रहेगा मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है, जिससे वर्षा का दौर लौटेगा। इधर दुर्ग जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बस्तर संभाग के सभी जिलों के साथ-साथ रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकांश इलाकों में अगले 5 दिनों तक व्यापक और अच्छी बारिश होगी। कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। इससे नदी-नालों में जलस्तर बढ़ने और निचले क्षेत्रों में जलभराव की संभावना है।