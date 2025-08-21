Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश, इन 16 जिलों के लोग हो जाएं सावधान! व्रजपात की संभावना

अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में तेज आंधी और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। विभाग ने किसानों और आमजनों को सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।