Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश, इन 16 जिलों के लोग हो जाएं सावधान! व्रजपात की संभावना

Weather Update: राजधानी में मंगलवार की रात में झमाझम बारिश हुई। बुधवार की सुबह भी हल्की बारिश हुई। इसके बाद फुहारें भी पड़ीं। पिछले 24 घंटे में शहर में 31.5 मिमी पानी गिरा है। गुरुवार को भी गरज-चमक के साथ एक-दो बार बारिश होने के आसार है। रायपुर जिले में अभी तक 680.6 मिमी पानी गिरा है। यह सामान्य से 6 फीसदी कम है। वहीं, प्रदेश में सामान्य से 4 फीसदी कम 787.7 मिमी पानी गिरा है।
जुलाई की तुलना में अगस्त में कम बारिश हो रही है। पिछले दो-तीन दिनों से रायपुर में रुक-रुककर बारिश हो रही है। नियमित बारिश नहीं होने से उमस बढ़ गई थी, लेकिन अब इसमें कमी आई है।
पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हुई है। दुर्गूकोंदल व भानुप्रतापपुर में 8, गोबरा नवापारा व गुंडरदेही में 7, चांपा, अर्जुंदा, पाटन, कांकेर और अभनपुर में 6-6 सेमी पानी बरस गया। थान खम्हरिया, राजिम, कुरुद, नगरी, मगरलोड, मंदिरहसौद व भिलाई में 5, बास्तानार, मोहला, कोहकामेटा, माना, बड़े राजपुर, खैरागढ़, धमधा, कुकरेल, पाली, बोरई और खड़गांव में 4-4 सेमी बारिश रेकॉर्ड की गई।
अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में तेज आंधी और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। विभाग ने किसानों और आमजनों को सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।