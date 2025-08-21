Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश, इन 16 जिलों के लोग हो जाएं सावधान! व्रजपात की संभावना

Weather Update: अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 21, 2025

भारी बारिश (फाइल फोटो पत्रिका)
भारी बारिश (फाइल फोटो पत्रिका)

Weather Update: राजधानी में मंगलवार की रात में झमाझम बारिश हुई। बुधवार की सुबह भी हल्की बारिश हुई। इसके बाद फुहारें भी पड़ीं। पिछले 24 घंटे में शहर में 31.5 मिमी पानी गिरा है। गुरुवार को भी गरज-चमक के साथ एक-दो बार बारिश होने के आसार है। रायपुर जिले में अभी तक 680.6 मिमी पानी गिरा है। यह सामान्य से 6 फीसदी कम है। वहीं, प्रदेश में सामान्य से 4 फीसदी कम 787.7 मिमी पानी गिरा है।

जुलाई की तुलना में अगस्त में कम बारिश हो रही है। पिछले दो-तीन दिनों से रायपुर में रुक-रुककर बारिश हो रही है। नियमित बारिश नहीं होने से उमस बढ़ गई थी, लेकिन अब इसमें कमी आई है।

ये भी पढ़ें

CG Weather: प्रदेश में आज भी रुक-रुककर बारिश, 23 तक बना रहेगा ऐसा मौसम
भिलाई
CG Weather: प्रदेश में आज भी रुक-रुककर बारिश, 23 तक बना रहेगा ऐसा मौसम

राजधानी में 24 घंटे में 31.5 मिमी हुई बारिश

पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हुई है। दुर्गूकोंदल व भानुप्रतापपुर में 8, गोबरा नवापारा व गुंडरदेही में 7, चांपा, अर्जुंदा, पाटन, कांकेर और अभनपुर में 6-6 सेमी पानी बरस गया। थान खम्हरिया, राजिम, कुरुद, नगरी, मगरलोड, मंदिरहसौद व भिलाई में 5, बास्तानार, मोहला, कोहकामेटा, माना, बड़े राजपुर, खैरागढ़, धमधा, कुकरेल, पाली, बोरई और खड़गांव में 4-4 सेमी बारिश रेकॉर्ड की गई।

बारिश का अलर्ट

अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में तेज आंधी और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। विभाग ने किसानों और आमजनों को सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।

ये भी पढ़ें

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के इस जिले को तेज बारिश का इंतजार, चिंता में किसान कहीं पड़ न जाए सूखे के हालात
बेमेतरा
CG Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 10:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश, इन 16 जिलों के लोग हो जाएं सावधान! व्रजपात की संभावना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.