साइबर ठगी पर लगाम क्यों नहीं? 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां, फिर भी ठगी जारी… रकम वापसी में नाकाम सिस्टम

कारोबारी उसके झांसे में आ गया। इसके बाद अलग-अलग तिथि में 15 फरवरी 2024 से 7 दिसंबर 2024 तक अशोक ने निवेश करने के नाम पर कारोबारी से कुल 1 करोड़ 70 लाख रुपए लिए। इसके बाद उसे न मुनाफा दिया और न ही मूल राशि वापस की। कारोबारी ने अपनी मूल राशि वापस मांगी, तो आरोपी ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। इस बीच वह थाइलैंड फरार हो गया। पीडि़त ने इसकी शिकायत विधानसभा थाने में की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू की है।