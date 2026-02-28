कांग्रेस पर डिजिटल हमला! BJP ने भूपेश बघेल का कार्टून Video बनाकर किया Viral, बताया Corruption Specialist

Chhattisgarh Politics: इसमें शराब घोटाले, कोयला लेवी प्रकरण और चावल से जुड़े मामलों सहित कई विवादित मुद्दों को शामिल किया गया है। भाजपा की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है और सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि यह वायरल वीडियो जनता की धारणा और प्रदेश की सियासत पर कितना प्रभाव डालता है।