CG Politics: क्या कलेक्टर अपने सिर पर धान को लेकर जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर कसा तंज

कलेक्टर को जिमेदार ठहराया जा रहा है, जबकि नियमों में बदलाव सरकार ने किया है। पहले जहां धान 72 घंटे में उठ जाना चाहिए था अब उसको 3 महीने तक कर दिया गया है। ऐसे में कलेक्टर क्या कर सकते हैं। क्या वे अपने सिर पर धान को ले जाएंगे? बघेल ने कहा, सरकार में किसी कलेक्टर का ट्रांसफर करने की भी हिमत नहीं है। वहीं कॉन्फ्रेंस में डीएफओ को शामिल करने पर कहा कि रेत से इनका पेट नहीं भरा, इसलिए जंगल की ओर जा रहे हैं।