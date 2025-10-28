CG News: 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ महतारी की नई मूर्ति लगी, जमकर हुआ था बवाल, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित करने की सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति का पता चला। इसके आधार पर पुलिस ने रायगढ़ के मनोज कुर्रे को हिरासत में लिया। आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है और उसका इलाज भी चल रहा था। वह घुमंतू के रूप में वीआईपी रोड में घूम रहा था। रात में वह मूर्ति के पास था। अचानक उसने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।