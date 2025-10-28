Patrika LogoSwitch to English

CG News: 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ महतारी की नई मूर्ति लगी, जमकर हुआ था बवाल, आरोपी गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित करने की सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 28, 2025

CG News: 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ महतारी की नई मूर्ति लगी, जमकर हुआ था बवाल, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ महतारी की नई मूर्ति लगी (Photo Patrika)

CG News: वीआईपी चौक पर 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ महतारी की नई मूर्ति लग गई। इसे शनिवार की रात शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया था। इसको लेकर जमकर बवाल हुआ। विरोध-प्रदर्शन भी हुआ। मूर्ति खंडित करने वाले को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी का मानसिक रूप से कमजोर है।

पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित करने की सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति का पता चला। इसके आधार पर पुलिस ने रायगढ़ के मनोज कुर्रे को हिरासत में लिया। आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है और उसका इलाज भी चल रहा था। वह घुमंतू के रूप में वीआईपी रोड में घूम रहा था। रात में वह मूर्ति के पास था। अचानक उसने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

रात भर चलती रही कवायद

मूर्ति तोड़ने को लेकर रविवार को दिन में जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ। उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद रात में ही नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और पुलिस की टीम खंडित मूर्ति के स्थान में नई मूर्ति लगाने की कवायद में जुट गई। रात भर मूर्ति लाने और उसे स्थापित करने का काम चला। सुबह करीब 4.30 बजे नई मूर्ति लग गई। इसके बाद आसपास सौंदर्यीकरण का काम किया गया।

मूर्ति खंडित करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा खंडित मूर्ति के स्थान पर छत्तीसगढ़ महतारी की नई मूर्ति स्थापित की गई है।

-रमाकांत साहू, सीएसपी, सिविल लाइन, रायपुर

Updated on:

28 Oct 2025 09:24 am

Published on:

28 Oct 2025 09:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ महतारी की नई मूर्ति लगी, जमकर हुआ था बवाल, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर

छत्तीसगढ़

