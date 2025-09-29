World Heart Day: कम उम्र के लोगों को भी आ रहा हार्ट अटैक, 11 साल के बालक का वॉल्व रिप्लेसमेंट

दरअसल बचपन में स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया का गले में संक्रमण होता है, जो सामान्य सर्दी-खांसी के रूप में होता है। जब यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा इस बैक्टीरिया के विरूद्ध एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन यह एंटीबॉडी बैक्टीरिया को न मारकर हमारे हार्ट के वॉल्व को ही बैक्टीरिया समझ कर खराब करना शुरू कर देती है। या यूं कहें कि यह एंटीबॉडी मिस गाइडेड मिसाइल की तरह होती है।