TAFE MF Logo

रायपुर

Zomato ब्वॉय से हुई लूट, युवक पर घर में चाकू वार, दो अलग-अलग घटनों से लोगों में दिखा डर..

CG Crime News: रायपुर के राजेंद्र नगर और टिकरापारा इलाकों में दो अलग-अलग आपराधिक घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ा दी है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 15, 2025

Zomato ब्वॉय से हुई लूट, युवक पर घर में चाकू वार, दो अलग-अलग घटनों से लोगों में दिखा डर..(photo-patrika)
Zomato ब्वॉय से हुई लूट, युवक पर घर में चाकू वार, दो अलग-अलग घटनों से लोगों में दिखा डर..(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर और टिकरापारा इलाकों में दो अलग-अलग आपराधिक घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ा दी है। रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके में दोपहिया सवार बदमाशों ने एक जोमैटो ब्वॉय को चाकू दिखाकर लूट लिया। उनका मोबाइल और नकदी लेकर भाग निकले। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही हैै।

CG Crime News: बाइक सवार बदमाशों ने चाकू दिखाकर लूटा

पुलिस के मुताबिक डिकेश्वर साहू जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय के रूप में काम करता है। शनिवार को प्रियदर्शिनी नगर के एक रेस्टोरेंट में पार्सल लेने जा रहा था। रात करीब 11.45 बजे वह रेस्टोरेंट पहुंचा। उसी दौरान उसके पीछे से बाइक सवार दो युवक पहुंचे। एक ने चाकू निकालकर उस पर तान दिया। दूसरा युवक उससे मारपीट करते हुए उनका मोबाइल और कैश लूट लिया। इसके बाद धमकाते हुए दोनों बदमाश वहां से भाग निकले।

इधर, युवक को घर में घुसकर मारा चाकू

टिकरापारा में बदमाशों ने युवक को घर में घुसकर चाकू मार दिया। पुलिस ने चाकू मारने वालों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आयुष ठाकुर अपने भाई अभिजीत ठाकुर व परिवार के साथ सत्यनारायण मंदिर के पास रहते हैं। शनिवार की रात 10.30 बजे सभी अपने घर में थे। इस दौरान मोहल्ले के भावेश वर्मा, विवेक शर्मा और उसके साथी उनके घर में घुस गए और युवक को चाकू मार दिया।

Updated on:

15 Sept 2025 11:00 am

Published on:

15 Sept 2025 10:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Zomato ब्वॉय से हुई लूट, युवक पर घर में चाकू वार, दो अलग-अलग घटनों से लोगों में दिखा डर..

