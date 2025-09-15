Zomato ब्वॉय से हुई लूट, युवक पर घर में चाकू वार, दो अलग-अलग घटनों से लोगों में दिखा डर..

पुलिस के मुताबिक डिकेश्वर साहू जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय के रूप में काम करता है। शनिवार को प्रियदर्शिनी नगर के एक रेस्टोरेंट में पार्सल लेने जा रहा था। रात करीब 11.45 बजे वह रेस्टोरेंट पहुंचा। उसी दौरान उसके पीछे से बाइक सवार दो युवक पहुंचे। एक ने चाकू निकालकर उस पर तान दिया। दूसरा युवक उससे मारपीट करते हुए उनका मोबाइल और कैश लूट लिया। इसके बाद धमकाते हुए दोनों बदमाश वहां से भाग निकले।