बीजेपी समर्थित नपाध्यक्ष पर चाकू से हमला, पेट में आए टांके

begumganj nagar palika chairman attacked sweeper (फोटो- सोशल मीडिया)
nagar palika chairman attacked: बेगमगंज नगरपालिका परिषद कार्यालय के सामने एक स्वीपर ने गुरुवार को नपाध्यक्ष संदीप लोधी पर चाकू से प्राणघातक हमला कर जान लेने की कोशिश की। चाकू के हमले से संदीप लोधी के पेट में गहरा घाव लगा है। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें भोपाल रैफर किया गया है। (mp news)
जानकारी के अनुसार, रायसेन के बेगमगंज नगरपालिका कार्यालय के बाहर विकलांग शिविर लगा हुआ था। जिसमें अध्यक्ष संदीप लोधी एवं सीएमओ राजेन्द्र शर्मा सहित कई पार्षद एवं कर्मचारी मौजूद थे। शाम करीब 4.30 शिविर खत्म होते ही अध्यक्ष संदीप लोधी वार्ड क्र 5 में चल रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण के लिए पार्षद प्रवीण जैन पिंटू के साथ बाइक पर बैठकर जाने लगे।
तभी सामने से एक स्वीपर हाथ में एक चाकू लेकर आया और अचानक नपाध्यक्ष को गाली देते हुए कॉलर पकड़ लिया और उन पर हमला कर दिया। हमला विफल करते हुए पार्षद जैन ने हमलावर संजू नरवरिया का हाथ पकड़ लिया। पास खड़े सीएमओ राजेंद्र शर्मा एवं अध्यक्ष के ड्राइवर ने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन चाकू नपाध्यक्ष के पेट में लग गया। जिससे उनके पेट में तीन टांके आए है। (mp news)
घायल अवस्था में तत्काल उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें भोपाल रेफर कर दिया है। लोधी ने अपने बयान में बताया कि हमलावर हमसे फिरौती की मांग कर रहा था और धमकी दी थी कि अगर एक लाख रुपए नहीं दिए तो तुम नपा नहीं चला पाओगे। (mp news)
थाना प्रभारी राजीव उइके ने बताया कि आरोपी संजू नरवरिया को हिरासत में ले लिया गया है और उस पर प्राणघातक हमला करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं नपाध्यक्ष को डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है। (mp news)
