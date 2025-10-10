गुलाबी सर्दी की दस्तक, अंतिम पड़ाव पर मानसून, गुना में 18 डिग्री तक गिरा पारा

इसके अलावा, एक पश्चिमी विक्षोभउत्तर-पश्चिम उत्तरप्रदेश और हरियाणा के ऊपर सक्रिय है, जिसका असर मध्य भारत पर सीमित रूप से देखा जा रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों से अब मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों से अगले तीन से चार दिनों में मानसून पूरी तरह लौट जाएगा। उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, औली और हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे उत्तर भारत की ठंडी हवा अब मध्य भारत की ओर बढ़ रही हैं। (MP Weather Update)