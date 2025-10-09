‘मिनी गोवा’ में 2 साल बाद फिर जगमगाएगी टेंट सिटी, जल महोत्सव में जुड़ेंगे नए एडवेंचर स्पोर्ट्स

मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध हनवंतिया पर्यटन स्थल को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सिंगापुर के सॅटोसा आईलैंड भी कह चुके है। वर्ष 2023 में यहां आठवां जल महोत्सव हुआ था। जिसके बाद टेंट सिटी का टेंडर खत्म होने पर दोबारा नहीं हुआ। सरकार ने भी हनुवंतिया को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। जिसके बाद एक खूबसूरत पर्यटन स्थल लगभग उजाड़ हो गया। हालांकि पर्यटन विकास निगम ने वॉटर स्पोर्ट्स की कुछ गतिविधियां जरुर यहां चालू रखी, लेकिन पर्यटकों की संख्या लगातार गिरती चली गई। सरकार ने अब दोबारा हनुवंतिया की सुध ली है। पर्यटन विकास निगम यहां हरदा के जोगा फोर्ट तक कूज चलाने की तैयारी में है। (MP Tourism)