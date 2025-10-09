MP के इस शहर को मिलेगा पहला फ्लाईओवर, 150 करोड़ होगी लागत, ट्रैफिक जाम की होगी छुट्टी

tikamgarh first flyover construction chakra tiraha sindhi dharmshala (फोटो- सोशल मीडिया)
Flyover Construction:टीकमगढ़ शहर को पहले फ्लाई ओवर की सौगात मिलने जा रही है। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ब्रिज कॉर्पोरेशन ने चकरा तिराहा से सिंधी धर्मशाला तक फ्लाई ओवर बनाने का डीपीआर तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इस फ्लाई ओवर से पूरे सिविल लाइन का ट्रैफिक बेहतर होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। (mp news)
ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा चकरा तिराहे से सिंधी धर्मशाला तक फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ब्रिज कॉर्पोरेशन के एसडीओ आरएस सिंह ने बताया कि विभाग ने अब एक लाख तक के शहरी क्षेत्रों में बेहतर यातायात के लिए फ्लाई ओवर बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत टीकमगढ़ के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसे स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस फ्लाई ओवर की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई 12 मीटर होगी। उन्होंने बताया कि इसके बनाने वाले पिलर की संख्या का निर्धारण उसकी साइज से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस फ्लाई ओवर की लागत लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक होगी। (mp news)
सिंधी धर्मशाला से चाकर तक का मार्ग शहर का प्रमुख मार्ग है। दोपहर के समय इस मार्ग पर सबसे अधिक ट्रैफिक रहता है। इस ओवर ब्रिज के निर्माण के बाद कलेक्ट्रेट से बाजार, पुराना बस स्टैंड, पुरानी टेहरी, तालदरवाजा, दीक्षित मोहल्ला सहित बाजार के आगे अन्य क्षेत्रों को आने-जाने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी। उन्हें सिविल लाइन के ट्रैफिक से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही सिविल लाइन के सर्विस रोड़ पर भी यातायात का दबाव कम होगा। विदित हो कि इस मार्ग पर सुबह 10 बज से रात 8 बजे तक वाहनों का भारी दबाव रहता है। (mp news)
सिंधी धर्मशाला से चकरा तक की डिवाइडर सड़क है। ऐसे में यहां पर वाहनों का दबाव रहता है, लेकिन बाजार में मुख्य परेशानी सिंधी धर्मशाला से तालदरवाजा तक होती है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि यहां पर यदि इस फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में जिन लोगों को बाजार न जाकर सीधे तालदरवाजा जाना है या जिन बड़े वाहनों को सीधे कुण्डेश्वर, ललितपुर, सागर के लिए जाना है तो उन्हें आने-जाने में सुविधा होगा। साथ ही मुख्य बाजार में हर समय लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। (mp news)
यह पहले चरण का प्रस्ताव है। ऐसे में अभी चकरा से सिंधी धर्मशाला तक डेढ़ किलो मीटर का प्रस्ताव भेजा गया है। आगे इसमें बाजार के मार्ग को भी शामिल करने के लिए सर्वे कराया जाएगा।- आरएस सिंह, एसडीओ, ब्रिज कॉर्पोरेशन।
