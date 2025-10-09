MP के इस शहर को मिलेगा पहला फ्लाईओवर, 150 करोड़ होगी लागत, ट्रैफिक जाम की होगी छुट्टी

सिंधी धर्मशाला से चाकर तक का मार्ग शहर का प्रमुख मार्ग है। दोपहर के समय इस मार्ग पर सबसे अधिक ट्रैफिक रहता है। इस ओवर ब्रिज के निर्माण के बाद कलेक्ट्रेट से बाजार, पुराना बस स्टैंड, पुरानी टेहरी, तालदरवाजा, दीक्षित मोहल्ला सहित बाजार के आगे अन्य क्षेत्रों को आने-जाने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी। उन्हें सिविल लाइन के ट्रैफिक से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही सिविल लाइन के सर्विस रोड़ पर भी यातायात का दबाव कम होगा। विदित हो कि इस मार्ग पर सुबह 10 बज से रात 8 बजे तक वाहनों का भारी दबाव रहता है। (mp news)