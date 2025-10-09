Patrika LogoSwitch to English

गुना

युवक को पीटने से भड़के बंजारा समाज के लोग, थाना परिसर में को तोड़फोड़

MP News: गुना के मृगवास थाना परिसर में हंगामा मच गया जब बंजारा समाज के 40 लोग युवक की पिटाई से आक्रोशित होकर लाठी-डंडे लेकर थाने में घुस गए और तोड़फोड़ कर दी।

3 min read

गुना

image

Akash Dewani

Oct 09, 2025

banjara samaj angry mrigwas police station guna mp news

banjara samaj angry mrigwas police station guna (फोटो- सोशल मीडिया)

Banjara Samaj Angry: सरकारी जमीन और रास्तों को लेकर जिले में आए दिन विवाद हो रहे है। जहां एक और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है तो वहीं सरकारी रास्ते को भी बंद कर दिया है। ऐसा ही एक मामला चांचौड़ा विधानसभा के मृगवास का सामने आया है जहां लाखन सिंह गुर्जर नामक व्यक्ति पर सरकारी रास्ता बंद किए जाने का बंजारा समाज के लोगों ने आरोप लगाया है। (mp news)

थाने में हुई तोड़फोड़

इस रास्ते को लेकर लीलवेया समेत आसपास गांव के बंजारा समाज के मुख्य लोग बुधवार को एक युवक की पिटाई किए जाने से आक्रोशित हो गए और भीड़ के रूप में मृगवास थाना परिसर में घुस आए और वहां उपद्रव करने लगे। यहां रखे गमले फोड़े और आरक्षक सुरेन्द्र बघेल आदि से गाली-गलोच कर अभद्रता करने लगे। पन्द्रह से बीस मिनट तक मृगवास पुलिस थाने में हंगामा चलता रहा। पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो उपद्रवी थाना परिसर से भागे। इसकी खबर जैसे ही पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के पास पहुंची उन्होंने दूसरी जगह से पुलिस फोर्स भेजा। उपद्रव करने वालों की पुलिस लीलवेया खुर्द गांव में तलाश करती रही। (mp news)

ये है मामला

मृगवास थानांतर्गत लीलवेया खुर्द में गुर्जर और बंजारा समाज बहुतायत संख्या में रहता है। इस गांव में इन दोनो समाजों के बीच रास्ते को लेकर पहले से ही आपसी विवाद चला आ रहा है। यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब मृगवास पुलिस थाने में पदस्थ आरक्षक सुरेन्द्र बघेल के सामने बंजारा समाज के जगदीश नामक युवक के साथ गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी।

बंजारा समाज का आरोप है कि उक्त आरक्षक ने मारपीट करने वालों को पकड़ना तो दूर पीटने से मना तक नहीं किया। इसको लेकर बंजारा समाज के लीलवेया खुर्द एवं आसपास उनके गांव के लोग में नाराजगी छा गई और इस समाज के लोग एकत्रित होने लगे। (mp news)

कुंभराज में हुआ था विवाद

बताया गया कि कुछ समय पूर्व कुंभराज में विजय सिंह बंजारा और लाखन गुर्जर के बीच विवाद हो गया था। लाखन के साथ आए कुछ लोगों ने विजय बंजारा की मारपीट कर दी थी। विजय बंजारा की रिपोर्ट पर लाखन गुर्जर, भीसा और जगदीश गुर्जर आदि के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कुंभराज पुलिस ने न्यायालय में लाखन गुर्जर आदि के खिलाफ चालान भी पेश कर दिया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

इस संबंध में जब मृगवास थाना प्रभारी गोपाल चौबे से यानक बजारा समाज के कुछ लोग पत्रिका ने चर्चा की उनका कहना मृगवास पुलिस थाने पर आए थे। वे सड़क पर लाठियां ठोक रहे थे। वे गुर्जर समाज के रास्ता रोकने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जबकि उनकी इस थाने में कोई शिकायत लंबित नहीं है। उधर कुंभराज थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने कहा कि हमारे थाने में विजय सिंह बंजारा ने लाखन गुर्जर, भीसा और जगदीश गुर्जर के खिलाफ कुछ समय पूर्व मारपीट का एक मामला दर्ज कराया था, हमने चालान पेश कर दिया है, यह मामला न्यायालय में चल रहा है। (mp news)

खबर मिलते ही पहुंची दूसरे थानों की पुलिस

मृगवास पुलिस थाने पर उपद्रवियों द्वारा हंगामा किए जाने की खबर जैसे ही पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची तो कुछ थानों से पुलिस फोर्स को सुरक्षा बतौर और उपद्रव करने वालों की धरपकड़ के लिए भेजा। उपद्रव करने वालों को तलाशने लीलवेय खुर्द गांव बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची और जहां पुलिस को देखकर उक्त गांव के लोग अपने-अपने घरों से भाग गए। (mp news)

घातक हथियार लेकर पहुंचे और मृगवास थाने पर काटा बवाल

बताया गया कि लीलवेया खुर्द गांव के बंजारा समाज के 35 से 40 लोग लाठी-डंडे व घातक हथियार लेकर बुधवार को दोपहर तीन-साढ़े तीन बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली और मोटर साइकिल से मृगवास पुलिस थाने जगदीश के साथ हुई मारपीट की शिकायत करने पहुंच गए। इन्होंने पहले थाने के बाहर सड़क पर लाठियां ठोकी। इसके बाद भीड़ के रूप में लाठी-डंडे लेकर थाना परिसर में घुस गए, उनको थाने में सामने ही आरक्षक सुरेन्द्र बघेल दिख गया, जिसको देखकर इनका गुस्सा भड़क गया, उससे तीखी झड़प हुई, अभद्रता की।

उन‌का आरोप था कि आरोपियों से वह आरक्षक और पुलिस मिली हुई है। इसी बीच कुछ ने थाना परिसर में रखे गमले आदि को लाठियों से तोड़ दिए। इसके साथ ही पुलिस पर अपशब्दों की बौछार करते रहे। बंजारा समाज के यहां आए कुछ लोग पुलिस थाने के अंदर घुसने लगे। इसको देखते ही मृगवास थाना प्रभारी गोपाल चौबे ने पुलिस कर्मियों के साथ मोर्चा संभाला, लाठियां चमकाई वैसे ही उपद्रव करने वालों में भगदड़ मच गई। इसके बाद ये लोग जिस वाहनों से आए थे, उससे ही वापस भागे। (mp news)

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

