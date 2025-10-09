युवक को पीटने से भड़के बंजारा समाज के लोग, थाना परिसर में को तोड़फोड़

इस रास्ते को लेकर लीलवेया समेत आसपास गांव के बंजारा समाज के मुख्य लोग बुधवार को एक युवक की पिटाई किए जाने से आक्रोशित हो गए और भीड़ के रूप में मृगवास थाना परिसर में घुस आए और वहां उपद्रव करने लगे। यहां रखे गमले फोड़े और आरक्षक सुरेन्द्र बघेल आदि से गाली-गलोच कर अभद्रता करने लगे। पन्द्रह से बीस मिनट तक मृगवास पुलिस थाने में हंगामा चलता रहा। पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो उपद्रवी थाना परिसर से भागे। इसकी खबर जैसे ही पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के पास पहुंची उन्होंने दूसरी जगह से पुलिस फोर्स भेजा। उपद्रव करने वालों की पुलिस लीलवेया खुर्द गांव में तलाश करती रही। (mp news)