चारा काटते वक्त बहू को लगा करंट, बचाने दौड़े ससुर भी झुलसे, गांव में पसरा मातम

पुलिस के अनुसार, खरेटिया निवासी 30 वर्षीय राधा बाई पत्नी रामबाबू दांगी दोपहर में अपने घर के पास भैंसों के लिए चारा काट रही थीं। इसी दौरान चारा काटने वाली मशीन में अचानक करंट उतर गया और राधा बाई उसकी चपेट में आ गईं। राधाबाई की चीख सुनकर पास बैठे उनके 55 वर्षीय ससुर रामसिंह पुत्र राधाकृष्ण दांगी उन्हें बचाने दौड़े। जैसे ही उन्होंने मशीन को छुआ, वे भी तेज करंट की चपेट में आ गए। परिजन ग्रामीणों की मदद से दोनों को गंभीर अचेत अवस्था में दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। (MP News)