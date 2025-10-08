चारा काटते वक्त बहू को लगा करंट, बचाने दौड़े ससुर भी झुलसे, गांव में पसरा मातम

saas bahu dies due to Electrocution fodder cutter machine rajgarh (फोटो- सोशल मीडिया)
MP News: ब्यावरा क्षेत्र के खरेटिया गांव में चारा काटने की मशीन में करंट उतरने से (Electrocution) ससुर और बहू की मौत हो गई। मवेशियों के लिए चरा काटने के लिए मशीन चला रही बहू को करंट लगा। उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे ससुर को भी मशीन में फैले करंट ने खींच लिया। इससे दोनों की मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1.30 बजे की है। दोनों को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल लेकर आया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। (MP News)
पुलिस के अनुसार, खरेटिया निवासी 30 वर्षीय राधा बाई पत्नी रामबाबू दांगी दोपहर में अपने घर के पास भैंसों के लिए चारा काट रही थीं। इसी दौरान चारा काटने वाली मशीन में अचानक करंट उतर गया और राधा बाई उसकी चपेट में आ गईं। राधाबाई की चीख सुनकर पास बैठे उनके 55 वर्षीय ससुर रामसिंह पुत्र राधाकृष्ण दांगी उन्हें बचाने दौड़े। जैसे ही उन्होंने मशीन को छुआ, वे भी तेज करंट की चपेट में आ गए। परिजन ग्रामीणों की मदद से दोनों को गंभीर अचेत अवस्था में दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। (MP News)
हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। शहर थाने के एसआई राहुल रघुवंशी ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है। शहर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि, प्रारंभिक जांच में बिजली तारों में लीकेज च मशीन में तकनीकी खराबी की वजह से चारा काटने वाली मशीन में करंट फैलने से हादसा होने की बात सामने आ रही है।
मंगलवार शाम तक गांव में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। बहू और ससुर की अर्थियां घर से एक साथ उठने से पूरे गांव में मातम का नजारा देखने को मिला। उधर हादसे के बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे हैं। राधाबाई परिवार की सबसे बड़ी बहू थी। उनका 8 वर्षीय एक बेटा भी है। (MP News)
