सोने की कीमत ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिवाली तक हो जाएगा 1.25 लाख के पार!

gold price hike 2025 festival season diwali
MP News:त्योहारों की आहट के बीच सोने की चमक इस बार लोगों की आंखों को चौंधिया रही है। एक महीने के भीतर सोने की कीमतों में 20 हजार रुपए से ज्यादा की उछाल देखी गई है। सितंबर में जहां सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आस-पास था, वहीं अब यह 1 लाख 23 हजार रुपए के पार पहुंच गया है।
अक्टूबर माह में हर दिन सोने के दाम बढ़ रहे है, जिससे ग्राहकों के साथ ही कारोबारी भी असमंजस में हैं, शुभ नक्षत्र में कारोबार को लेकर वह एडवांस ऑर्डर देने में भी डर रहे हैं। महज एक महीने में सोने के दामों में करीब 20 हजार रुपए की छलांग लगी है। यह अब तक की सर्वाधिक ऊंचाई मानी जा रही है। (gold price hike 2025)
साल की शुरुआत में चांदी की कीमत 89 हजार 300 प्रति किलो थी, जो अब 1 लाख 36 हजार 810 प्रति किलो तक पहुंच गई है। इस तरह चांदी में निवेश करने वालों को करीब 64 प्रतिशत रिटर्न मिला है, जबकि सोने में 66 प्रतिशत मुनाफा देखने को मिला। यह रिटर्न शेयर बाजार से कई गुना ज्यादा है, जहां इस साल निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। (gold price hike 2025)
सोने के बढ़ते दामों से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गहनों की खरीदारी कठिन होती जा रही है। उत्तर करोंदिया सीधी निवासी सविता गुप्ता ने कहा, हर साल करवा चौथ पर सोने का गहना लेती थी, लेकिन इस बार बजट बिगड़ गया। अब छोटी सी चांदी की चीज ही लेने की सोच रही हूं। इसी तरह राजेश पटेल ने कहा, बेटी की शादी के लिए सोना खरीदना अब और टाल नहीं सकते, इसलिए एडवांस बुकिंग कर दी है ताकि आगे और महंगा न हो जाए।
काजल श्रृंगार स्टोर के संचालक विवेक वर्मा ने बताया, सोने के बढ़ते दाम के कारण मध्यम वर्गीय परिवार का रूझान आर्टीफिशियल ज्वेलरी की ओर बढ़ा है। बीते करीब छः माह से इनकी मांग बढ़ गई है। मध्यम वर्ग परिवार की महिलाएं हाई क्वालिटी वाले आर्टीफिशियल ज्वेलरी ले रही हैं। इनकी बाजार में कई वरायटी भी आ गई हैं। (gold price hike 2025)
सोने-चांदी के तेजी से बढ़ते भावों के बीच ग्राहकों ने भी नई सम्झदारी दिखाई है। अब लोग शगुन के लिए एडवांस ऑर्डर दे रहे हैं ताकि भविष्य में एडवांस ऑर्डर ले रहे हैं बढ़ती कीमतों से बचा जा सके। रघुवंश आभूषण के संचालक रघुवंश सर्राफ बताया, हम भरोसेमंद ग्राहकों से वर्तमान दर पर और उनके हिस्से का सोना पहले से सुरक्षित रख देते हैं। हालांकि यह कारोबार तभी फायदेमंद है जब व्यापारी के पास पर्याप्त पूंजी हो। (gold price hike 2025)
करवा चौथ और दिवाली से पहले सोने-चांदी के दाम बढ़ने से बाजार में मिश्रित माहौल है। ग्राहक खरीदारी को लेकर सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं। सीधी के रूपशिखा अर्नामेंट के संचालक मुकेश सोनी ने बताया, वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के चलते सोने-चांदी के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं। डर और अनिश्चितता के माहौल में लोग निवेश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प सोना-चांदी को मान रहे हैं। उन्होंने यह भी अनुमान जताया कि दीपावली तक सोना 1.25 लाख प्रति 10 ग्राम, चांदी 1.5 लाख प्रति किलो पहुंच सकती है।(gold price hike 2025)
