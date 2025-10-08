सोने की कीमत ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिवाली तक हो जाएगा 1.25 लाख के पार!

करवा चौथ और दिवाली से पहले सोने-चांदी के दाम बढ़ने से बाजार में मिश्रित माहौल है। ग्राहक खरीदारी को लेकर सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं। सीधी के रूपशिखा अर्नामेंट के संचालक मुकेश सोनी ने बताया, वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के चलते सोने-चांदी के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं। डर और अनिश्चितता के माहौल में लोग निवेश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प सोना-चांदी को मान रहे हैं। उन्होंने यह भी अनुमान जताया कि दीपावली तक सोना 1.25 लाख प्रति 10 ग्राम, चांदी 1.5 लाख प्रति किलो पहुंच सकती है।(gold price hike 2025)