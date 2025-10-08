RSS प्रमुख का MP दौरा: एसडीओ ने कुक भेजने से किया इनकार, भेजा गया नोटिस

rss chief mohan bhagwat satna visit sdo notice cook denial (फोटो- सोशल मीडिया)
RSS Chief Mohan Bhagwat Satna Visit: आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत के सतना दौरे को लेकर तमाम इंतजाम किए गए थे। इसमें संघ प्रमुख और उनके साथ आए स्टाफ के रुकने और भोजन की व्यवस्थाएं शामिल थीं। इसके तहत लोक निर्माण विभाग को सर्किट हाउस सतना में कुक की व्यवस्था करने का जिमा दिया गया था। लेकिन, विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एके निगम (SDO AK Nigam) ने कुक को ड्यूटी पर भेजने से मना कर दिया था। अब इस मामले को लेकर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ने अनुविभागीय अधिकारी को नोटिस जारी किया है। (mp news)
दरअसल, संघ प्रमुख के साथ आए स्टाफ और सुरक्षा कर्मी के रुकने व खाने की व्यवस्था सर्किट हाउस में की गई थी। इसके लिए लोनिवि ईई ने स्थाई कर्मी रामनरेश विश्वकर्मा की ड्यूटी सर्किट हाउस में लगाई थी। रामनरेश वर्तमान में उचेहरा क्षेत्र में पदस्थ हैं। पूर्व में वे सर्किट हाउस में भोजन बनाने (कुक) का कार्य करते थे।
संघ प्रमुख के दौरे को लेकर रामनरेश को सर्किट हाउस भेजने उपयंत्री उचेहरा मनोज श्रीवास्तव को निर्देश भी जारी किए गए थे। लेकिन, उपयंत्री ने रामनरेश को सर्किट हाउस की ड्यूटी पर नहीं भेजा। उपयंत्री ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग नागौद एके निगम ने रामनरेश को ड्यूटी पर भेजने से मना कर दिया था।
वीआईपी ड्यूटी में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अनदेखी पर अब ईई ने एसडीओ निगम से जवाब तलब किया है। कहा है कि नागौद उपसंभाग में कुल 68 स्थाई कर्मी हैं। इसके बाद भी एक स्थाई कर्मी को अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सत्कार व्यवस्था में ड्यूटी लगाए जाने से क्यों रोका गया? इतना ही नहीं इसके लिए कहा गया है। ईई से चर्चा भी नहीं की गई। इसका जवाब 3 दिन में प्रस्तुत करने
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग