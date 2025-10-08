RSS प्रमुख का MP दौरा: एसडीओ ने कुक भेजने से किया इनकार, भेजा गया नोटिस

RSS Chief Mohan Bhagwat Satna Visit: आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत के सतना दौरे को लेकर तमाम इंतजाम किए गए थे। इसमें संघ प्रमुख और उनके साथ आए स्टाफ के रुकने और भोजन की व्यवस्थाएं शामिल थीं। इसके तहत लोक निर्माण विभाग को सर्किट हाउस सतना में कुक की व्यवस्था करने का जिमा दिया गया था। लेकिन, विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एके निगम (SDO AK Nigam) ने कुक को ड्यूटी पर भेजने से मना कर दिया था। अब इस मामले को लेकर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ने अनुविभागीय अधिकारी को नोटिस जारी किया है। (mp news)