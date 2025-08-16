शराब पीकर स्कूल आता था शिक्षक, छात्राओं के साथ करता था गंदा काम, हुआ एक्शन…

Drunk Teacher Suspended: आदिवासी बाहुल्य विकासखंड सिलवानी के जन शिक्षा केंद्र कीरतपुर अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला उचेरा के शाला प्रभारी शिक्षक बृजलाल सल्लाम को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को जनपद शिक्षा केंद्र सिलवानी से आए जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है। ज्ञातव्य हो कि शिक्षक की लापरवाही की खबर पत्रिका ने 12 अगस्त को प्रमुखता से प्रकाशित की थी। जिस पर दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की गई।
कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक को स्कूल की जांच के निर्देश दिए थे। जनपद शिक्षा केन्द्र सिलवानी से भेजे जांच दल में राजेश धुर्वे, सौरभ जैन, दशरथ गौर जनशिक्षक शामिल थे। जांच दल शासकीय प्राथमिक शाला उचेरा पहुंचा और बच्चों और पालकों से घर घर जाकर बयान लिए। जनशिक्षकों ने जांच प्रतिवेदन जनपद शिक्षा केन्द्र को सौंपा और जनपद शिक्षा केन्द्र ने प्रतिवेदन को वरिष्ठ कार्यालय अग्रेषित कर दिया।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिलवानी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि बृजलाल सल्लाम विद्यालय समय में शराब के नशे में स्कूल आते हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण दूषित हुआ और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। साथ ही शाला के अकादमिक एवं भौतिक स्तर में भी गुणवत्ता की कमी देखी गई। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में भी दिए गए निर्देशों की अनदेखी की।
ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक बीते दो वर्षों से स्कूल में पढऩे वाली मासूम बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। परिजनों के अनुसार, वह अक्सर नशे में मोबाइल पर अश्लील गाने चलाकर बच्चियों को नचाता है।
जांच रिपोर्ट में शिक्षक के खिलाफ आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय सिलवानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटेच किया गया है। इस कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।