शराब पीकर स्कूल आता था शिक्षक, छात्राओं के साथ करता था गंदा काम, हुआ एक्शन…

Drunk Teacher Suspended: आदिवासी बाहुल्य विकासखंड सिलवानी के जन शिक्षा केंद्र कीरतपुर अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला उचेरा के शाला प्रभारी शिक्षक बृजलाल सल्लाम को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को जनपद शिक्षा केंद्र सिलवानी से आए जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है। ज्ञातव्य हो कि शिक्षक की लापरवाही की खबर पत्रिका ने 12 अगस्त को प्रमुखता से प्रकाशित की थी। जिस पर दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की गई।