Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

टीचर ने की हदें पार! नशे में झूमता बनियान-पेंट में पहुंचा स्कूल, बच्चों के सामने लड़खड़ाया

MP News: सुल्तानपुर में शिक्षक दामोदर धानक शराब के नशे में सिर्फ बनियान-पैंट पहनकर स्कूल पहुंचे। बच्चों के सामने लड़खड़ाते देखे गए।

less than 1 minute read
Google source verification

रायसेन

image

Akash Dewani

Nov 12, 2025

drunk teacher video viral suspended raisen sultanpur school mp news

drunk teacher video viral (Patrika.com)

Drunk Teacher Video Viral: रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील के ग्राम झिरपई के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक दामोदर धानक नशे की हालत में स्कूल पहुंचे। वह पूरे कपड़े नहीं पहने थे। केवल बनियान और पैंट में बच्चों के सामने लडखड़ाते हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर शिकायत संकुल प्राचार्य तक पहुंची। प्राचार्य ने जांच कर प्रतिवेदन डीईओ को सौंपा। डीइओ डीडी रजक ने शिक्षक को निलंबित कर दिया।ग्राम पंचायत डुंगरिया की प्राथमिक शाला में दो शिक्षक पदस्थ हैं, जिनमें दामोदर धानक शामिल हैं। (MP News)

ग्रामीणों ने कहा- अक्सर नशे में आते है स्कूल

ग्रामीणों का कहना है कि यह शिक्षक अक्सर शराब के नशे में रहते हैं। कई बार स्कूल न आते हैं, और जब आते हैं तो नशे में ही होते हैं। उनका खुद का होश न रहना बच्चों के सीखने और मनोविज्ञान पर बुरा असर डाल सकता है। दामोदर धानक पर पहले भी नशे में स्कूल आने के कारण कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सुधार नहीं हुआ। वायरल वीडियो तीन दिन पुराना बताया जा रहा है, जिस पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है।

जांच के बाद हुआ निलंबित

झिरपई प्राथमिक स्कूल के शिक्षक दामोदर धानक नशे की हालत मैं स्कूल पहुंचे थे। शिकायत मिलने पर जांच कर प्रतिवेदन डीईओ को भेजा था। शिक्षक को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। आगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - अशोक खरे, संकुल प्राचार्य सुल्तानपुर

ये भी पढ़ें

सस्ते हो सकते है कॉटन के कपड़े! इंटरनेशनल मार्केट में गिरे कपास के दाम, MP में दिखा असर
बुरहानपुर
cotton price crash international market burhanpur yarn market mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 03:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / टीचर ने की हदें पार! नशे में झूमता बनियान-पेंट में पहुंचा स्कूल, बच्चों के सामने लड़खड़ाया

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क चौड़ीकरण: फोरलेन रोड में तब्दील होगा स्टेट हाईवे, डीपीआर तैयार

vidisha-bhopal fourlane road construction shivraj singh mp news
रायसेन

एमपी में फिर उठी इस तहसील को जिला बनाने की मांग, दिसंबर में आएगी रिपोर्ट

mp map
रायसेन

पैरों में बंदूक फंसाकर मारी गोली, हाईवे के पास मिला युवक का शव, मची सनसनी

youth suicide bhopal-vidisha highway 12 bore gun mp news
रायसेन

MP में बिजली कंपनी ने निकाली भर्ती, संविदा कर्मी बोले- पहले हमें नियमित करो

electricity company recruitment contract workers regularization mp news
रायसेन

बड़ी खबर: इस शहर में नहीं मनेगी ‘पटाखे’ वाली दिवाली, बच्चे और युवा मायूस

firecracker ban green diwali supreme court ngt orders mp news
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.