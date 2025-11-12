टीचर ने की हदें पार! नशे में झूमता बनियान-पेंट में पहुंचा स्कूल, बच्चों के सामने लड़खड़ाया

Drunk Teacher Video Viral: रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील के ग्राम झिरपई के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक दामोदर धानक नशे की हालत में स्कूल पहुंचे। वह पूरे कपड़े नहीं पहने थे। केवल बनियान और पैंट में बच्चों के सामने लडखड़ाते हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर शिकायत संकुल प्राचार्य तक पहुंची। प्राचार्य ने जांच कर प्रतिवेदन डीईओ को सौंपा। डीइओ डीडी रजक ने शिक्षक को निलंबित कर दिया।ग्राम पंचायत डुंगरिया की प्राथमिक शाला में दो शिक्षक पदस्थ हैं, जिनमें दामोदर धानक शामिल हैं। (MP News)