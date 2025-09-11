सावधान! 18 से 40 साल के युवा भी हो रहे शिकार, बीमारी ने डॉक्टरों की बढ़ाई चिंता

बीते दो-तीन सालों में बीमारियों ने सीमाएं तोड़ दी हैं। पहले हार्ट अटैक 50 साल से अधिक आयु के लोगों में ही सुनाई देता था, लेकिन अब 18-40 साल के युवा भी इसके शिकार बन रहे हैं। रायसेन में ही ऐसे बीते एक साल में ऐसे 4-5 उदाहरण सामने आ चुके हैं। इसी में आरक्षक रामपाल का नाम भी जुड़ता है। अब मेडिकल साइंस ने भी कह दिया है कि हार्ट अटैक के लिए मौसम या उम्र अब मायने नहीं रखती। पहले ठंड के दिनों में यह बीमारी ज्यादा अटैक करती थी, अब स्थितियां बदल गई हैं। हार्ट अटैक किसी भी मौसम में और किसी भी आयु के व्यक्ति को पड़ सकता है। (Heart Attack at Young Age)