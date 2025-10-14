अदालत में बेहोश हुए नगरपरिषद अध्यक्ष, BJP नेता भी अस्पताल में भर्ती, ये है मामला

Raisen News
MP News: रायसेन जिले की गैरतगंज नगर परिषद के अध्यक्ष जिनेश सिंघई सोमवार को गैरतगंज अदालत में चक्कर खाकर गिर गए। उनके साथ भाजपा नेता संजू जैन भी बीमार हो गए। उन्हे आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार सिंघई और जैन को चार माह पहले गैरतगंज अस्पताल में पदस्थ तथ्त्कालीन बीएमओ अर्नेस्ट लाल से मारपीट के मामले में अदालत में पेश किया गया था। फिलहाल रायसेन जिला अस्पताल में दोनों नेताओं का इलाज जारी है।
पुलिस का कहना है कि सोमवार को दोनो का चालान पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने उनका जेल वारंट बना दिया, जिससे जिनेश सिंघई चक्कर खाकर गिर पड़े। जबकि उनके वकील का कहना है कि जेल वारंट नहीं बनाया गया है, बीमारी के कारण सिंघई को चक्कर आए। कारण कुछ भी हो, लेकिन दोनो को जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लगभग चार माह पहले गैरतगंज नगर परिषद अध्यक्ष जिनेश सिंघई सहित कुछ भाजपा नेताओं पर बीएमओ के साथ मारपीट के आरोप लगे थे। बीएमओ ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस अगस्त में उनकी थाने से ही जमानत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में सोमवार को चालान पेश किया था।
न्यायालय से जेल वारंट बनने के बाद जिनेश सिंघई बीमार हो गए थे, स्थानीय अस्पताल में इलाज कराने के बाद उन्हे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।- आलोक श्रीवास्तव, एसडीओपी बेगमगंज
जिनेश सिंघई पहले से बीमार हैं, पेशी के दौरान उन्हे चक्कर आ गए। उनका जेल वारंट नहीं बना है, वो पहले से ही थाने से जमानत पर हैं। - संजीव राय, जिनेश सिंघई के वकील
बड़ी खबरेंView All
रायसेन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग