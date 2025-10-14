अदालत में बेहोश हुए नगरपरिषद अध्यक्ष, BJP नेता भी अस्पताल में भर्ती, ये है मामला

पुलिस का कहना है कि सोमवार को दोनो का चालान पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने उनका जेल वारंट बना दिया, जिससे जिनेश सिंघई चक्कर खाकर गिर पड़े। जबकि उनके वकील का कहना है कि जेल वारंट नहीं बनाया गया है, बीमारी के कारण सिंघई को चक्कर आए। कारण कुछ भी हो, लेकिन दोनो को जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लगभग चार माह पहले गैरतगंज नगर परिषद अध्यक्ष जिनेश सिंघई सहित कुछ भाजपा नेताओं पर बीएमओ के साथ मारपीट के आरोप लगे थे। बीएमओ ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस अगस्त में उनकी थाने से ही जमानत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में सोमवार को चालान पेश किया था।