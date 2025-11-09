डिवाइडर से टकराते ही तीन पलटियां खाकर दूसरी सड़क पर गिरी तेज रफ्तार कार, 1 की मौत 3 गंभीर

जानकारी के अनुसार, हादसे में 22 वर्षीय लक्की, 24 वर्षीय छोटू, 26 वर्षीय मोनू, 25 वर्षीय दुर्गेश और कार चालक 30 वर्षीय चेतन के साथ एक अन्य युवक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार सभी कार सवार इंदौर के रहने वाले हैं। मोनू को छोड़कर बाकी सभी गंभीर घायल हैं। लक्की का हाथ तीन जगह से फ्रैक्चर हुआ, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। वहीं, एक के पैर में फ्रैक्चर है। वहीं, एक को सिर में गंभीर चोटें है। पुलिस ने घायलों के परिजन को सूचना दे दी है।