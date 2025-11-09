डिवाइडर से टकराते ही तीन पलटियां खाकर दूसरी सड़क पर गिरी तेज रफ्तार कार, 1 की मौत 3 गंभीर

भोपाल बायपास पर भीषण हादसा (Photo Source- Patrika Input)
Bhopal Bypass Accident :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ब्यावरा से गुजरने वाले एनएच- 52 पर स्थित भोपाल बायपास पर शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर तीन पलटियां खाते हुए सड़क की दूसरी तरफ जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि, मौके पर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जबकि, 5 अन्य घायलों में से तीन की हालत गंभीर है।
लागतार तीन पलटी खाने से कार की छत फर्श से आ चिपकी। कार के चारों पहिए ऊपर हो गए। ऐसे में कार सवार 1 युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं, एक को मामूली चोटे आई हैं। कार में ही सभी फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल कार को सीधा कर सभी सवारों को कार से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची डायल-112 पायलेट शिव दांगी और संतोष वर्मा ने गंभीर तीन घायलों को अस्पताल लाए। वहीं, बाकी को एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया।
जानकारी के अनुसार, हादसे में 22 वर्षीय लक्की, 24 वर्षीय छोटू, 26 वर्षीय मोनू, 25 वर्षीय दुर्गेश और कार चालक 30 वर्षीय चेतन के साथ एक अन्य युवक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार सभी कार सवार इंदौर के रहने वाले हैं। मोनू को छोड़कर बाकी सभी गंभीर घायल हैं। लक्की का हाथ तीन जगह से फ्रैक्चर हुआ, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। वहीं, एक के पैर में फ्रैक्चर है। वहीं, एक को सिर में गंभीर चोटें है। पुलिस ने घायलों के परिजन को सूचना दे दी है।
कार सवार सभी लोग इंदौर से मथुरा जा रहे थे। तभी ब्यावरा में हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि, कार इंदौर तरफ से ब्रिज के बाए और से आ रही थी, रफ्तार अधिक होने से मोड़ देख नहीं पाए और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा भी अस्पताल पहुंच गए और मामले की जांच शुरु कर दी है।
