राजगढ़ में दुर्गा विसर्जन में विवाद, पुलिसकर्मी पर लाठी मारने का आरोप, बच्चा घायल

पुलिसकर्मी के लाइन अटैच होने के बाद, वार्ड-13 की जय मां कामेश्वरी दुर्गा उत्सव समिति ने भी थाने में लिखित ज्ञापन सौंपा है। समिति ने ज्ञापन के जरिए पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं आरोप लगाए है कि चल समारोह पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से और थाना प्रभारी के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाला रहा था। इसके बावजूद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया और डीजे संचालक को डंडों से पीटा। इस दौरान समिति के दो सदस्यों के हाथ और पैर में चोट लगने की बात भी कही गई है। समिति ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और चेतावनी दी है कि यदि 2 से 3 दिनों के भीतर उनकी शिकायत पर उचित संज्ञान लेकर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।