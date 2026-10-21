21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

राजगढ़ में दुर्गा विसर्जन में विवाद, पुलिसकर्मी पर लाठी मारने का आरोप, बच्चा घायल

Durga Visarjan Dispute: विवाद के मामले ने पकड़ा तूल, पुलिसकर्मी लाइन अटैच, दुर्गा उत्सव समिति ने सौंपा ज्ञापन, तीन दिन में कार्रवाई की मांग।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Oct 21, 2026

rajgarh police

durga visarjan dispute policeman line attached, पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप (Source-Patrika)

Rajgarh Durga Visarjan Dispute: मध्यप्रदेश के राजगढञ जिले के कुरावर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन चल समारोह के दौरान हुए विवाद में एक पुलिसकर्मी को लाइन अटैच किया गया है। वहीं विवाद को लेकर दुर्गा उत्सव समिति ने बुधवार को थाने में ज्ञापन सौंपा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक ओर जहां प्रशासनिक कार्रवाई के तहत पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय समिति ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच और न्याय की मांग की है।

पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप, लाइन अटैच

विसर्जन जुलूस के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी बलराम परमार पर डीजे चालक से कथित मारपीट का आरोप है। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बलराम परमार ने डीजे चालक पर लाठी से हमला किया था। घटना का विरोध सामने आने और मामले ने तूल पकड़ने के बाद, जिला पुलिस प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए संबंधित पुलिसकर्मी बलराम परमार को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। टीआई कुरावर जितेन्द्र मवई ने बताया कि हर पहलू पर गंभीरता के साथ जांच कर रहे है। समिति की ओर से भी ज्ञापन मिला है। दोनों पक्षों की शिकायतों और उपलब्ध वीडियो फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

समिति ने दी चेतावनी

पुलिसकर्मी के लाइन अटैच होने के बाद, वार्ड-13 की जय मां कामेश्वरी दुर्गा उत्सव समिति ने भी थाने में लिखित ज्ञापन सौंपा है। समिति ने ज्ञापन के जरिए पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं आरोप लगाए है कि चल समारोह पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से और थाना प्रभारी के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाला रहा था। इसके बावजूद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया और डीजे संचालक को डंडों से पीटा। इस दौरान समिति के दो सदस्यों के हाथ और पैर में चोट लगने की बात भी कही गई है। समिति ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और चेतावनी दी है कि यदि 2 से 3 दिनों के भीतर उनकी शिकायत पर उचित संज्ञान लेकर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

Satna Crime: हत्या कर रात भर शव के पास बैठा रहा राघवेन्द्र, सुबह होते ही 37 हजार रुपये लेकर भागा

ये भी पढ़ें
satna murder case solved

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 08:55 pm

Published on:

21 Oct 2026 08:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / राजगढ़ में दुर्गा विसर्जन में विवाद, पुलिसकर्मी पर लाठी मारने का आरोप, बच्चा घायल

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश के कई शहरों तक पहुंच रही सारंगपुर के सीताफल की मिठास

sarangpur sitafal
राजगढ़

Rajgarh : अपनी छोटी सी प्रतिमा विसर्जित करने आई 8 साल की मासूम, सहेलियां घर लौट आईं पर वो नहीं लौटी

Durga Idol Immersion
राजगढ़

Dussehra 2026: नीलकंठ के दर्शन, अखाड़ों के करतब से शुरु होता था दशहरा, नए जमाने में फीकी पड़ी पुरानी परंपराएं

रावण का फोटो (Photo Source- magnific)
राजगढ़

Dussehra 2026: राजगढ़ में 300 साल पुरानी परंपरा, यहां रावण दहन नहीं, नाभि में तीर मारकर करते हैं अंत

रावण और परिवार की प्रतिमाएं (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

एमपी में 100 साल पुरानी अनोखी परंपरा, रावण को मारने के बाद होता है पूजन, मांगी जाती है ‘संतान प्राप्ति’ की मन्नत

रावण की प्रतिमा (Photo Source - Patrika)
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.