Train Engine Fail: घने जंगल के बीच बंद हो गया ट्रेन का इंजन, 3 घंटे तक ठंड से ठिठुरते रहे यात्री

Indore-Kota Intercity Train Engine Fail (फोटो- Patrika.com)
Indore-Kota Intercity Train Engine Fail: कोटा जा रही इंदौर-कोटा सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन बीच जंगल में फेल हो गया। ब्यावरा-चांचौड़ा बीनागंज के बीत रात 9 बजे जोगीपुरा- पैची के कटन (पहाड़ी के बीच) अचानक से इंजन फेल होने से ट्रेन के पहिए थम गए। इससे पूरा ट्रैक ब्लॉक हो गया। रात को बीच जंगल में ट्रेन में आई तकनीकी खराबी से कड़ाके की ठंड में बच्चे और बुजुर्गों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। ब्यावरा दूसरी माल गाड़ी का इंजन काटकर भेजा गया, तब कहीं जाकर ट्रेन आगे बढ़ सकी। (mp news)
इस दौरान करीब डेढ़ घंटे ट्रेन बीच जंगल में खड़ी रहने से किसी वारदात की अनहोनी की आशंका में लोगों की सांसें थमी रही। ट्रेक जाम होने से ब्यावरा, पचोर, सारंगपुर स्टेशन पर भी एक के बाद एक करके तीन ट्रेनें करीब एक से लेकर तीन घंटे तक खड़ी रही। दरअसल इंदौर कोटा वाया रुठियाई सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस बीती रात 8.15 बजे ब्यावरा स्टेशन से चांचौड़ा- बीनागंज स्टेशन के लिए रवाना हुई थी।
उक्त ट्रेन अपने अगले स्टॉपेज पहुंच पाती उसके पहले ही सिंदुरिया व चांचौड़ा के बीच जोगीपुरा-पैंची गांव के पास कटन (पहाड़ी के बीच) अचानक से उसका इंजन फेल हो गया। ऐसे में ट्रेन खड़ी हो गई।
लोको पायलट ने इंजन को चालू करने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसकी सूचना कंट्रोलर भोफल को दी। वहां से मिले निर्देश के बाद ब्यावरा स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी का डबल इंजन काटकर मौके पर भेजा। वह पीछे से ट्रक में धक्का देकर उसे वांचौड़ा बीनागंज और वहां से अगले पड़ाव रुठियाई स्टेशन तक छोड़कर आया। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक ट्रैक पूरी तरह से उप रहा।
जंगल में ट्रेन खड़ी होने के दौरान हापा स्पेशल, बांद्रा- झांसी व ऋषिकेस-योग नगरी एक्सप्रेस- ब्यावरा, पंचौर और सारंगपुर स्टेशनों पर करीब 3 घंटे तक एक के बाद एक लाइन से खड़ी रही। इससे ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को परेशान होना पड़ा।
