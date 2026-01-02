Train Engine Fail: घने जंगल के बीच बंद हो गया ट्रेन का इंजन, 3 घंटे तक ठंड से ठिठुरते रहे यात्री

Indore-Kota Intercity Train Engine Fail: कोटा जा रही इंदौर-कोटा सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन बीच जंगल में फेल हो गया। ब्यावरा-चांचौड़ा बीनागंज के बीत रात 9 बजे जोगीपुरा- पैची के कटन (पहाड़ी के बीच) अचानक से इंजन फेल होने से ट्रेन के पहिए थम गए। इससे पूरा ट्रैक ब्लॉक हो गया। रात को बीच जंगल में ट्रेन में आई तकनीकी खराबी से कड़ाके की ठंड में बच्चे और बुजुर्गों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। ब्यावरा दूसरी माल गाड़ी का इंजन काटकर भेजा गया, तब कहीं जाकर ट्रेन आगे बढ़ सकी। (mp news)