2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

Train Engine Fail: घने जंगल के बीच बंद हो गया ट्रेन का इंजन, 3 घंटे तक ठंड से ठिठुरते रहे यात्री

MP News: इंदौर-कोटा सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच फेल होने से हड़कंप मच गया। 3 घंटों तक खड़ी रही ट्रेन। बाद में जुगाड़ से लगाया गया इंजन।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Akash Dewani

Jan 02, 2026

Indore-Kota Intercity Train Engine Fail Biaora dense forest Passengers shivers cold weather mp news

Indore-Kota Intercity Train Engine Fail (फोटो- Patrika.com)

Indore-Kota Intercity Train Engine Fail: कोटा जा रही इंदौर-कोटा सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन बीच जंगल में फेल हो गया। ब्यावरा-चांचौड़ा बीनागंज के बीत रात 9 बजे जोगीपुरा- पैची के कटन (पहाड़ी के बीच) अचानक से इंजन फेल होने से ट्रेन के पहिए थम गए। इससे पूरा ट्रैक ब्लॉक हो गया। रात को बीच जंगल में ट्रेन में आई तकनीकी खराबी से कड़ाके की ठंड में बच्चे और बुजुर्गों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। ब्यावरा दूसरी माल गाड़ी का इंजन काटकर भेजा गया, तब कहीं जाकर ट्रेन आगे बढ़ सकी। (mp news)

यात्रियों की थमी रही सांसें, अनहोनी का सता रहा था डर

इस दौरान करीब डेढ़ घंटे ट्रेन बीच जंगल में खड़ी रहने से किसी वारदात की अनहोनी की आशंका में लोगों की सांसें थमी रही। ट्रेक जाम होने से ब्यावरा, पचोर, सारंगपुर स्टेशन पर भी एक के बाद एक करके तीन ट्रेनें करीब एक से लेकर तीन घंटे तक खड़ी रही। दरअसल इंदौर कोटा वाया रुठियाई सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस बीती रात 8.15 बजे ब्यावरा स्टेशन से चांचौड़ा- बीनागंज स्टेशन के लिए रवाना हुई थी।

उक्त ट्रेन अपने अगले स्टॉपेज पहुंच पाती उसके पहले ही सिंदुरिया व चांचौड़ा के बीच जोगीपुरा-पैंची गांव के पास कटन (पहाड़ी के बीच) अचानक से उसका इंजन फेल हो गया। ऐसे में ट्रेन खड़ी हो गई।

माल गाड़ी का डबल इंजन काटकर भेजा

लोको पायलट ने इंजन को चालू करने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसकी सूचना कंट्रोलर भोफल को दी। वहां से मिले निर्देश के बाद ब्यावरा स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी का डबल इंजन काटकर मौके पर भेजा। वह पीछे से ट्रक में धक्का देकर उसे वांचौड़ा बीनागंज और वहां से अगले पड़ाव रुठियाई स्टेशन तक छोड़कर आया। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक ट्रैक पूरी तरह से उप रहा।

जंगल में ट्रेन खड़ी होने के दौरान हापा स्पेशल, बांद्रा- झांसी व ऋषिकेस-योग नगरी एक्सप्रेस- ब्यावरा, पंचौर और सारंगपुर स्टेशनों पर करीब 3 घंटे तक एक के बाद एक लाइन से खड़ी रही। इससे ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को परेशान होना पड़ा।

कौन सी ट्रेन देरी से पहुंची ब्यावरा

  • हापा स्पेशल एक्सप्रेस 01.05 घंटे
  • बांद्रा- झांसी एक्सप्रेस 00.55 घंटे
  • ऋषिकेस- योग नगरी एक्सप्रेस 01.30 घंटेनौटः उक्त जानकारी ब्यावरा रेलवे स्टेशन से बताए अनुसार है। (mp news)

ये भी पढ़ें

मास्टर प्लान तैयार… 315 करोड़ में बनेंगी 10 नई सड़कें, शहर से सीधे जुड़ेंगे 30 गांव
ग्वालियर
New roads construction PWD master plan 30 villages gwalior mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 10:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / Train Engine Fail: घने जंगल के बीच बंद हो गया ट्रेन का इंजन, 3 घंटे तक ठंड से ठिठुरते रहे यात्री

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी-राजस्थान बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, 2 नाबालिग युवकों की मौत, 1 घायल

rajgarh
राजगढ़

बड़ी सौगात: ‘शक्तिपीठों’ के बीच की दूरी होगी कम, 132 करोड़ में बनेगी सड़क

New road construction will connect Two Shaktipeeths rajgarh mp news
राजगढ़

एक्शन में कलेक्टर! कर्मचारियों की रोकी वेतनवृद्धि, 7 दिनों की सैलरी भी काटी

rajgarh collector action employee pay hikes suspended salary deducted mp news
राजगढ़

'मैं पत्नी, सास-ससुर से तंग आ चुका हूं, पार्वती नदी में कूद रहा हूं, मुझे मत ढूंढना'

rajgarh
राजगढ़

MP के 2 क्षेत्रों में बनेंगे नए इंडस्ट्रियल हब, Reliance निवेश करेगी 450 करोड़, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

two new industrial hubs in rajgarh Reliance investment mp news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.